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Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız'ı korkutan mesaj: Ne yaptığınızı biliyorum

26.11.2020 22:20 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 87. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma'da Argun Holding'in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu, Ender'i kendi yanına çekmeye çalışıyor. Şahika ise yeni patrona yakın davranıyor. Diğer yandan ise Şahika, Ender ve Yıldız, aynı anda cep telefonlarına gelen "Ne yaptığınızı biliyorum" mesajıyla şoke oluyorlar. Halit'in ölümüne neden olan üçlü, sırlarının bilen birisinin olmasıyla ne yapacaklarını bilemiyorlar.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 87. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yasak Elma dizisinin 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında, Hasan Ali Kuyucu holdingdeki yeni dönem için planlar yapıyor. Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu'nun "Gün gelecek bu holdingde ne Ender ne de Şahika kalacak" sözleri dikkat çekiyor.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

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Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır.

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Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar.

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Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur.

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Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.

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