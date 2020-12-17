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Yasak Elma 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız Şahika'yı Çağatay'ın evinde yakalıyor!

17.12.2020 22:24 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'da oğlu Çağatay'ı Yıldız'dan ayırmak isteyen Feride'nin karşısına Şahika bambaşka bir karakter olarak çıktı. Feride, mahçup bir kız rolüne bürünen Şahika'yı beğenince oğluyla tanıştırıyor. Yeni bölümde Şahika Çağatay'ın evine gidiyor. Ancak o sırada eve giren Yıldız, Şahika'yı banyoda saklanırken yakalıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi 21 Aralık Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak. Yasak Elma son bölümde Yıldız ve Çağatay'ın yeni bir aşka yelken açması Feride'yi rahatsız etti. Yeni bir plan yapan Şahika ise bambaşka bir imaja bürünerek Feride'nin karşısına çıktı. Feride oğlu Çağatay için Şahika'yı gelin adayı olarak gördüğünü söyledi.

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Yeni bölümde ise Feride, Şahika'yı Çağatay'la tanıştırıyor.

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Rol yapan Şahika ise "Ben hiç alışık değilim biriyle tanışmaya, konuşamam bile" diyor. Şahika, Çağatay'ın evine gidiyor. Ancak o sırada Yıldız da eve geliyor. Çağatay'ın banyoya sakladığı Şahika bilerek bir şey kırıyor ve Yıldız'ın kendisini bulmasını sağlıyor. Banyoda Şahika'yı bambaşka bir kılıkta gören Yıldız büyük şok yaşıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay’ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur.
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Feride, Yıldız ve Çağatay’ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır.

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