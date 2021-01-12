MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma 93. son bölüme Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu karakteri damga vurdu! Yasak Elma 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 93. son bölüme Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu karakteri damga vurdu! Yasak Elma 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

12.01.2021 02:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 93. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın kadrosuna ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı. Yasak Elma'ya yeni katılan Nilperi Şahinkaya'nın canlandıracağı Cansu karakteri diziye damga vurdu. Cansu karakteri, Ender (Şevval Sam) ve Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) kendisine vazgeçemeyeceği bir teklif yapması ile hayatının fırsatını yakaladı. Peki Yasak Elma 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 93. son bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın kadrosuna son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı.

CANSU YASAK ELMA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK!

Cansu Yıldırım karakterine hayat veren sevilen oyuncu Nilperi Şahinkaya, dizinin 93. bölümünde seyirci karşısına çıktı.

Yasak Elma_93 (7) (1)

Otuzlu yaşlarda olan Cansu, Hasan Ali’nin (Erdal Özyağcılar) uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz’in yeğenidir. Ender (Şevval Sam) ve Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) onu bulup vazgeçemeyeceği bir teklif yapması ile hayatının
fırsatını yakaladı.
Nilperi Şahinkaya (2)

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yasak Elma dizisinin 18 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 94. yeni bölümünün fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

Yasak Elma_93 (5) (1)

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika ve Ender işbirliği yaparak, herkesten intikam almaya karar verirler. Listenin birinci sırasındaki Hasan Ali’yi dize getirmek hiç de kolay değildir. Bu sebeple, onlara yardım edecek birini bulurlar.

Yıldız ise Çağatay’la mutlu olmaya çalışırken Ender ve Şahika’nın gazabından kurtulamaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Çukur'da bomba ayrılık! Ünlü oyuncu veda ettiÇukur'da bomba ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Diğer Haberler

Maraşlı 1. bölüme damga vuran saldırı sahnesi! Maraşlı dizisi sosyal medyada gündem oldu! Maraşlı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İlk bölümüyle sosyal medyayı salladı!

Çukur 111. son bölüme Cengiz Erdenet'in ölüm sahnesi damga vurdu! Çukur'un Cengiz Erdenet'i Mustafa Avkıran diziden ayrıldı!

Çukur'da bomba ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Arka Sokaklar'a sürpriz oyuncu! Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu

Arka Sokaklar'a sürpriz oyuncu!

Yasak Elma'ya bomba transfer! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya ortalığı karıştıracak!

Yasak Elma'ya bomba transfer!

Mucize Doktor'a flaş transfer! Zerrin Tekindor Mucize Doktor'da hangi rolde oynayacak?

Ünlü oyuncu Mucize Doktor'da!

Ekranlara dönen İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.