Yasak Elma 93. son bölüme Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu karakteri damga vurdu! Yasak Elma 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 93. son bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın kadrosuna son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı.

CANSU YASAK ELMA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK!

Cansu Yıldırım karakterine hayat veren sevilen oyuncu Nilperi Şahinkaya, dizinin 93. bölümünde seyirci karşısına çıktı.

Otuzlu yaşlarda olan Cansu, Hasan Ali’nin (Erdal Özyağcılar) uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz’in yeğenidir. Ender (Şevval Sam) ve Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) onu bulup vazgeçemeyeceği bir teklif yapması ile hayatının

fırsatını yakaladı.



YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yasak Elma dizisinin 18 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 94. yeni bölümünün fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika ve Ender işbirliği yaparak, herkesten intikam almaya karar verirler. Listenin birinci sırasındaki Hasan Ali’yi dize getirmek hiç de kolay değildir. Bu sebeple, onlara yardım edecek birini bulurlar.

Yıldız ise Çağatay’la mutlu olmaya çalışırken Ender ve Şahika’nın gazabından kurtulamaz.



