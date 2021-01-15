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Yasak Elma 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'dan Şahika ve Ender'e tuzak!

15.01.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde, Ender ve Şahika evlerinin camına top atan çocukları kovalarken ve bahçede çamaşır asarken Yıldız'ın baskınına uğruyor. Yıldız ve yanındakiler Şahika ve Ender'in o anları kameraya çekerken, Yıldız'ın "Sosyete sizi konuşacak" sözleri dikkat çekiyor. "Daha beter olun" diyen Yıldız'ın tuzağı Şahika ve Ender'i çıldırtıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 94. yeni bölümüyle 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma dizisi 93. son bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Şahika ve Ender işbirliği yaparak, herkesten intikam almaya karar verirler. Listenin birinci sırasındaki Hasan Ali’yi dize getirmek hiç de kolay değildir. Bu sebeple, onlara yardım edecek birini bulurlar.

Yıldız ise Çağatay’la mutlu olmaya çalışırken Ender ve Şahika’nın gazabından kurtulamaz.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA YASAK ELMA'YA KATILDI

Yasak Elma'nın kadrosuna son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı. Cansu Yıldırım karakterine hayat veren sevilen oyuncu Nilperi Şahinkaya, dizinin 93. bölümünde seyirci karşısına çıktı.

Yasak Elma_93 (7) (1)

Otuzlu yaşlarda olan Cansu, Hasan Ali’nin (Erdal Özyağcılar) uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz’in yeğenidir. Ender (Şevval Sam) ve Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) onu bulup vazgeçemeyeceği bir teklif yapması ile hayatının fırsatını yakaladı.
Nilperi Şahinkaya (2)


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