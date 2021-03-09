MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda ediyor

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda ediyor

09.03.2021 20:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda ediyor

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın rol aldığı Yasak Elma dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor.

Medyapım'ın FOX için çektiği Yasak Elma dizisinde yeni bir ayrılık daha yaşanıyor. Dizide Mahmut karakterine hayat veren Mert Altınışık senaryo gereği ölerek projeye veda edecek.

3-OUmH

YENİ OYUNCU KATILIYOR

Öte yandan Altınışık'ın ayrılığının ardından fenomen diziye Emre Dinler katılıyor. Dinler, Hasan Ali Kuyucu'nun Adana'dan yakın bir arkadaşının belalı oğlu Ömer'e hayat verecek.

5-MadU
Ömer Kuyucu malikanesine adım atar atmaz Şahika'dan (Nesrin Cavadzade) etkilenecek. Emre Dinler "Yasak Elma"nın da senaristlerinden Melis Civelek'in yazdığı "Sol Yanım" dizisiyle tanınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in son ses kaydı ortaya çıktı: Öldüğün zaman...Usta oyuncu Rasim Öztekin'in son ses kaydı ortaya çıktı: Öldüğün zaman...
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Selena'nın Nazlı'sının son hali olay oldu

Selena'nın Nazlı'sının son hali olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Diğer Haberler

Erdal Beşikçioğlu, ekranlara geri dönüyor

Erdal Beşikçioğlu, ekranlara geri dönüyor

Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son ses kaydı ortaya çıktı: Öldüğün zaman usta olursun

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in son ses kaydı ortaya çıktı: Öldüğün zaman...

Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü: Motivasyonum böyle bir karakterin gerçekliği...

'Motivasyonum böyle bir karakterin gerçekliği...'

Ramo dizisi hakkında flaş karar! Sevenleri üzülecek

Ramo dizisi hakkında flaş karar!

İşte EDHO'nun 185. yeni bölüm fragmanı! | İshak öldü mü?

İşte EDHO'nun 185. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Uyanış Büyük Selçuklu'da Çaka Bey'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Çaka Bey'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.