Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda ediyor

Medyapım'ın FOX için çektiği Yasak Elma dizisinde yeni bir ayrılık daha yaşanıyor. Dizide Mahmut karakterine hayat veren Mert Altınışık senaryo gereği ölerek projeye veda edecek.
Öte yandan Altınışık'ın ayrılığının ardından fenomen diziye Emre Dinler katılıyor. Dinler, Hasan Ali Kuyucu'nun Adana'dan yakın bir arkadaşının belalı oğlu Ömer'e hayat verecek.
Ömer Kuyucu malikanesine adım atar atmaz Şahika'dan (Nesrin Cavadzade) etkilenecek. Emre Dinler "Yasak Elma"nın da senaristlerinden Melis Civelek'in yazdığı "Sol Yanım" dizisiyle tanınmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum