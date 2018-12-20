Yasak Elma'da Halit Alihan'ın babası mı çıkıyor? Yasak Elma 28. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma'nın 28. yeni bölümünde ortalık daha da karışacak. Yasak Elma'da Alihan ve Halit'ten şüphelenen Ender, ikili arasındaki bağı araştırmaya başlıyor.

YASAK ELMA 28. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Yasak Elma yeni bölüm fragmanında, Yıldız Halit'e mesaj bırakarak evi terk ediyor. Yıldız veda mesajında, 'Halit uzun zamandır düşünüyorum. Ben sadece sevilmek istedim. Ne yazık ki kalbinde bana yer olmadığını anladım. Sevildiğim birinin yanına gidiyorum. Beni affet. Sakın peşimden gelme' diyor. Bavulunu alıp evden çıkan Yıldız, Kemal'in yanına gittiğinde ise büyük şok yaşıyor. Yıldız Kemal'in kapıyı açmasıyla içerde Halit'i görüyor. Peki Yasak Elma'da Halit ve Kemal, Yıldız'a bir komplo mu kurdu?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma'nın son bölümünde, Halit'ten intikam almak için evlenen Alihan ve Ender'in karşısına Zerrin ve Zeynep çıktı. Halit yönetim kurulu toplantısında Zeynep'i eş başkan olarak tayin ettiğini açıkladı. Alihan ise Zeynep'e neden Ender'le evlendiğini açıklayarak gönlünü almaya çalıştı. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde ise Halit'in ilgisizliğinden bunalan Yıldız, Kemal'le buluştu. Kemal ve Yıldız otel odasındayken Halit kapıya dayandı. Halit'i gören Kemal kaçmaya çalıştı. Ancak Yasak Elma'nın 28. yeni bölüm fragmanı ise dizinin hayranlarının kafasını karıştırdı.

Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister.

