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Yasak Elma'da Halit'ten Yıldız ve Ender'i şoke eden karar! 'Boşanıyorum' Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.04.2019 02:50 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde, Halit ve Ender'in çocukları Erim'in hastanelik olması dengeleri değiştiriyor. Yıldız ise yaşananların ardından Halit ile uzaklaştıklarını fark ediyor. Halit oğlu için beklenmedik bir karar alıyor ve Ender'le yaşamaya başlıyor. Halit, Yıldız'a 'Senden boşanıyorum' diyor. Peki Yasak Elma'da Halit ve Yıldız boşanıyor mu? İşte Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın paylaştığı Yasak Elma dizisi 43. yeni bölümüyle 29 Nisan Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yasak Elma yeni bölümde Erim hastanelik oluyor. Halit ve Ender arasında Erim nedeniyle zorunlu bir yakınlaşma yaşanıyor. Halit, Erim'in artık annesiyle kalacağını ve kendisini de yanında görmek istediğini Yıldız'a söylüyor. Halit sürpriz bir şekilde Yıldız'dan boşanma kararı alıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde, Ender ve Kaya'nın yıllar önceki ilişkisinde doğan çocukları Yiğit ortaya çıktı. Diziye yeni katılan genç oyuncu Doğaç Yıldız'ın canlandırdığı Yiğit, eline geçen bir mektupla gerçekleri öğrendi. Ender’in yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı oğlu Yiğit, gerçek annesinin Ender olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Yıldız, Kaya Ender ilişkisini açığa çıkarmak için harekete geçerken Ender de Yıldız ile ilgili çok önemli bir şey öğrendi. Mustafa Ender'e gidiyor ve Zeynep'in babasının öldürdüğünü söyledi. Ender ise Yıldız'a Zeynep'in gerçek kardeşi olmadığını söyledi. Zeynep ile Alihan'ın mutluluğuna ise gölge düştü. Bu sırada Ender'in öz oğlu Yiğit hakkındaki gerçeği öğrendi.

Kaya’nın Ender’den gizli test yaptırması Ender’i çileden çıkarır. Yıldız ise Kaya ve Ender ilişkisini ispatlamak ve Ender’i şirketten göndermek peşindedir. Zeynep ve Alihan hak ettiği mutluluğa kavuştuklarını zannederken, parasını bitirip şehre dönen Mustafa’nın ise Ender’le tanışması olayların gidişatını değiştirecektir. Yıldız, Ender’in yaptığının karşılığını çok ağır bir şekilde vermek için harekete geçer. Bütün kapılar yüzüne kapanan Mustafa ise gözü dönerek herkesin hayatını değiştirecek korkunç bir karar verir.

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