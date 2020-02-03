Yasak Elma'da Halit ve Leyla aşkı ortaya çıkıyor! Yıldız'a yakalanıyorlar! Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı izle

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 67. yeni bölümü 3 Şubat Pazartesi ekrana gelecek. Yeni bölümde Halit ve Yıldız arasında ipler kopuyor.

Halit ve Yıldız'ın evliliğinde zor günler yaşanıyor. Halit, Yıldız'a kötü davranmaya başlıyor. Yıldız'a kötü davranmaya başlayan Halit, doğum günü kutlamasını iptal etmesini istiyor.

Halit'in "Bu gereksiz davet nereden çıktı? Durup dururken masraf kapısı. Derhal o doğum günü davetini iptal edeceksin" sözleri karşısında Yıldız şok yaşıyor.



LEYLA VE HALİT YAKALANIYOR

Leyla'nın Halit'i dilinden düşürmemesi Şahika'nın dikkatini çekiyor. Şahika, Leyla'ya "Sen yoksa bu adama aşık mı oldun?" diye soruyor.

Halit’in hareketlerinden şüphelenen Zerrin’in ise Ender’i uyarması bombanın fitilini ateşliyor.

Leyla'nın evine giden Yıldız, kocası Halit'i evde görünce yıkılıyor. Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst oluyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir. Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar. Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder. Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.



