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Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade fırtınası esti! Şahika ve Ender savaşı başladı! Yasak Elma 45. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.05.2019 02:25 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 45. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'ya Şahika rolüyle katılan Nesrin Cavadzade son bölüme damga vurdu. Şahika ile Ender arasında büyük savaş başladı. Ender'in doğduktan hemen sonra evlatlık verdiği ve Kaya ile ilişkisinden doğan oğlu Yiğit annesinden intikam almak için Şahika ile iş birliği yaptı. Ender ise Halit ile Yıldız'ı ayırmak için yeni bir plan yaptı. Ender, Sevda'yı Halit ile Yıldız'ın ilişkisini bozmak için kullandı. İşte Yasak Elma 45. son bölümde yaşananlar.

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma dizisi 45. yeni bölümüyle 13 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana geldi.

Yasak Elma son bölümde Nesrin Cavadzade, Şahika rolüyle ortalığı karıştırdı. Ender bir yandan Şahika ile uğraşırken, diğer yandan ise Halit ve Yıldız'ı ayırmak için akıl almaz bir plan yaptı. Ender'in kayıp oğlu Yiğit ise intikam almak için şirkette çalışmaya başladı. Ancak Yiğit ve Şahika'nın yolları Ender'e karşı birleşti.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender, Şahika’yla yıllar sonra karşılaşmanın şaşkınlığını yaşar ve bundan hiç hoşlanmazken, bir taraftan da Yıldız’dan tamamen kurtulmak için kusursuz bir plan yapar. Kimsenin hesaba katmadığı şey ise Şahika’nın gelişidir ve bu bütün dengeleri alt üst edecektir. Yıldız, Caner ve Zehra birlikteliğini kullanarak Zehra’ya istediklerini yaptırmaya çalışırken, Halit’i geri kazanmanın peşindedir.
Yiğit planına nasıl devam edeceğini düşünürken, beklemediği bir teklifle karşılaşır.

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