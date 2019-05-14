Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade fırtınası esti! Şahika ve Ender savaşı başladı! Yasak Elma 45. son bölüm izle!

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma dizisi 45. yeni bölümüyle 13 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana geldi.

Yasak Elma son bölümde Nesrin Cavadzade, Şahika rolüyle ortalığı karıştırdı. Ender bir yandan Şahika ile uğraşırken, diğer yandan ise Halit ve Yıldız'ı ayırmak için akıl almaz bir plan yaptı. Ender'in kayıp oğlu Yiğit ise intikam almak için şirkette çalışmaya başladı. Ancak Yiğit ve Şahika'nın yolları Ender'e karşı birleşti.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Şahika’yla yıllar sonra karşılaşmanın şaşkınlığını yaşar ve bundan hiç hoşlanmazken, bir taraftan da Yıldız’dan tamamen kurtulmak için kusursuz bir plan yapar. Kimsenin hesaba katmadığı şey ise Şahika’nın gelişidir ve bu bütün dengeleri alt üst edecektir. Yıldız, Caner ve Zehra birlikteliğini kullanarak Zehra’ya istediklerini yaptırmaya çalışırken, Halit’i geri kazanmanın peşindedir.

Yiğit planına nasıl devam edeceğini düşünürken, beklemediği bir teklifle karşılaşır.

