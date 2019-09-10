Yasak Elma'da öldü sanılan Ender böyle geri döndü! Yasak Elma 48. son bölüm final sahnesi izle!

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma yeni sezona bomba gibi başladı. 9 Eylül Pazartesi akşamı 48. bölümüyle yeni sezonu açan Yasak Elma'da izleyicileri şaşırtan gelişmeler yaşandı.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ender’in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun’ların hayatı tamamen değişmiştir.

Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit’i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Hesaba katmadığı tek şey, Ender’in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız’ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde ise öldü sanılan Ender, Yıldız'ın karşısına çıktı.

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın 2. sezon finalinde Halit Yıldız'ı evden kovdu. Bir anda her şeyini kaybeden Yıldız, Ender'den hesap sormak için karşısına çıktı. Ender ve Yıldız arasında kavga yaşandı. Yıldız, Ender'i ölümle tehdit etti. Diğer yandan ise Ender'e savaş açan Şahika, yaptığı planla Halit'le yakınlaşmaya başladı. Ender ile Şahika arasında da tartışma yaşandı. Final sahnesinde ise Ender, yalının iskelesinde saldırıya uğradı. Kafasına sert bir cisimle vurulan Ender, boğazın soğuk sularına düştü. Ender'e ne olduğu ve kimin saldırdığı ise yeni sezonda ortaya çıkacak.