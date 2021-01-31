Yasak Elma'daki yatak sahnesi olay olan Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş

Yasak Elma'ya dahil olan ve aynı zamanda Aynen Aynen'le de dikkat çeken Nilperi Şahinkaya samimi bir açıklamada bulundu.

Yasak Elma dizisindeki rolünün eleştirildiğini söyleyen Şahinkaya, canlandırdığı karakterle ilgili olarak itirafıyla dikkat çekti. Bahar karakterine hayat veren Şahinkaya, fırtınalar estiren dizinin entrika dozunu müstehcen sahne ile ikiye katladı. Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni Bahar'ı canlandıran oyuncu, son bölümde Yıldız'ın eşi Çağatay rolündeki Berk Oktay'la yatak sahnesi izleyenlerin karşısına çıktı.

Bu sahneden sonra Şahinkaya "Bana çok tepki var. Çünkü canlandırdığım karakter kötü. Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş" ifadesinde bulundu. (Haberler)

