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Yasak Elma'dan ayrılmak yaradı! Nesrin Cavadzade fotoğraflarıyla Instagram'ı yıktı: "Hiç tanımamışsınız"

02.06.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, havalı pozlarıyla sosyal medyayı yine yakıp geçti. Hayranlarının yoğun isteği üzerine bir video paylaşan oyuncu, "Beni hiç tanımamışsınız." dedi.

Yasak Elma'dan ayrılmak yaradı! Nesrin Cavadzade fotoğraflarıyla Instagram'ı yıktı: "Hiç tanımamışsınız"

Nesrin Cavadzade, fenomen dizi "Yasak Elma" sayesinde son dönemin en popüler oyuncularından biri oldu. Dizinin "yılanı" ve entrikalar kraliçesi Şahika, izleyicinin gönlüne taht kurdu. Özellikle de bu sezon planladığı olaylarla hikayenin akışını değiştiren Şahika karakteri diziye hareket getirdi ve bu durum izlenme oranlarına da yansıdı. Örneğin, "Şahika ölecek mi?" gerilimi üzerinden giden bölüm sayesinde dizinin ratingi tavan yaptı. Ne var ki, Şahika karakteri sezon finalini bile göremedi ve gerçekten öldü. Çoğu izleyici, "yılan" Şahika'nın geri döneceğini düşünse de bir dönüş ihtimalinin olmadığı kesinleşti. Ani ayrılığın sebebinin, yapım şirketi ve Nesrin Cavadzade'nin arasında gitgide yükselen gerilim olduğu söylendi. Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılışı konusunda kimse net bir açıklama yapmadı. Ancak en azından oyuncu arkadaşlarıyla bir problemi olmadığı kesinleşti. Çünkü "Yasak Elma"nın sevilen oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu, Nesrin Cavadzade'yi de alarak tatile çıktı. Ekibin eğlence dolu tatili ise dün sona erdi ve Nesrin Cavadzade evine döndü.

"Sürprizlerim gelemedi"

Nesrin Cavadzade

Instagram'daki havalı pozlarıyla sosyal medyayı yıkan ünlü oyuncu, tatilden döndüğünden beri daha çok paylaşım yapmaya başladı. Son olarak, "Sürprizlerim gelemedi ama ben geldim." diyen oyuncunun paylaşımı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.

Nesrin Cavadzade

Bir hayranının "Hava da kapalı olunca tam kötü karakter imajı vermişsin." yorumuna ise tatlı sert bir cevap verdi: "Beni hiç tanımamışsınız."

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade
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