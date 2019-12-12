Yasak Elma'dan Hercai dizisine bomba transfer! Ahmet Kayakesen diziye dahil oldu

Hercai dizisine FOX TV'nin Yasak Elma dizisinden bomba bir transfer gerçekleşti. Mia Yapım imzalı ATV'nin reyting rekortmeni dizisine Yasak Elma dizisinin ikinci sezonunda Hakan rolüne hayat veren Ahmet Kayakesen katıldı.
Ünlü oyuncu Ahmet Kayakesen'in Hercai'de sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.
5 Ocak 1984 doğumlu Ammet Kayakesen, İzmir'de dünyaya gelmiştir. 1.84 cm boyundaki Kayakesen, 72 kilo ağırlığındadır. 35 yaşındaki oyuncunun göz rengi ela, burcu ise oğlak.
Ahmet Kayakesen 1984 yılında İzmir'de doğmuştur. Çılgın Dersane dizisi ile kariyerine adım atmıştır ve Kocamın Ailesi dizisi ile ekranların tanınan yüzü haline gelmiştir. Şimdilerde ise Hanım Köylü dizisinde yer almaktadır.
Oyunculuk kariyerine 2013 yılında rol aldığı Çılgın Dersane 3 filmiyle adım atan Ahmet Kayakesen, 2014 yılında Fox TV'deki Kocamın Ailesi adlı dizide, 2016'da ise Star TV'deki Hanım Köylü dizisinde oynamıştır. Hanım Köylü reytingleri düşük gelince dizi erkenden yayından kaldırıldı.
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