Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Nesrin Cavadzade'den manidar paylaşım: "Acımız büyük..."

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, uzun bir süre bağımsız sinema filmlerinde başroller oynayan, neredeyse bütün festivallerden ödüllerle dönen bir oyuncuydu. Ancak kariyerinde yeni bir rota çizmek istedi. Önce yurt dışında şansını denedi, sonra da çok izlenen televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Fenomen dizi "Yasak Elma"da oynadığı Şahika karakteri de ünlü oyuncuyu şöhretin zirvesine çıkardı. Dizinin "yılanı" ve en sürprizli karakterlerinden biri olan Şahika, çoğu izleyicinin de favorisiydi. Bu durumu bilen senaristler, "Şahika ölüyor mu?" gerilimi yaratıp izlenme oranlarını da artırdı. Ama sezon finalinden hemen önce Şahika için cenaze töreni düzenlendi. Çoğu izleyici, Şahika'nın yeni bölümlerde geri döneceğini düşündü. Ama bu ayrılık gerçekti.

Tatsız bir ayrılık

İddiaya göre, Nesrin Cavadzade sette dizinin eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'la tartıştı. Gerilimin büyümesi sonunda da Nesrin Cavadzade "Yasak Elma"dan ayrıldı ve gelecek sezonda yapım şirketinin başka bir dizisinde yer alma ihtimali doğdu. Ancak Neslihan Yeşilyurt bu olayı yalanladı ve suçu Nesrin Cavadzade'ye yıktı. Söylediğine göre, Nesrin Cavadzade sahnelerini tamamlamadan seti terk etti ve ona hiç kimse ulaşamadı. Yapım şirketi de onunla bir daha çalışmayı düşünmedi.