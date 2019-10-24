Yasak Elma dizisine flaş transfer! Yasak Elma'da Hilmi rolünü kim oynuyor?

Başarılı oyuncu Cavit Çetin Güner, 3. sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden “Yasak Elma” dizisinin kadrosuna katıldı. Güner, 28 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak dizinin 54. bölümünden itibaren Hilmi karakterine hayat verecek.

Hilmi, Leyla’nın yani gerçek adıyla Ayşe’nin (Tuvana Türkay) eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Tehlikeli bir karakter olan Hilmi’nin amacı ise Leyla’yı bulmak ve onu tekrar yaşadıkları yere geri götürmek olacak.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü 28 Ekim Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

