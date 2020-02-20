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Yasak Elma dizisine sürpriz oyuncu! İncilay Şahin hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 20.02.2020 21:19 | Son Güncelleme

Pazartesi akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan "Yasak Elma" dizisine yeni bir isim katıldı. Ünlü oyuncu İncilay Şahin dizi kadrosuna Döne karakteriyle giriyor.

Yasak Elma dizisine sürpriz oyuncu! İncilay Şahin hangi rolde oynuyor?

Çiçek Taksi dizisi ile tv dünyasına adım atan Şahin, Erkek Tarafı, Kapıları Açmak, Çil Horoz, Şifre, Doktorlar, Yalnız Efe, 120, Elveda Derken, Yersiz Yurtsuz ve Aman Annem Görmesin gibi yapımlarda yer almıştı. İncilay Şahin ayrıca Umutsuz Ev Kadınları; Adını Feriha Koydum; Aman Babam Duymasın ve Gülümse Yeter gibi MED YAPIM'ın birçok dizisinde yer aldı.

İncilay Şahin iflas ederek şoförünün evine taşınan Halit'in (Talat Bulut) komşusu olarak boy gösterecek.

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Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü 24 Şubat Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

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