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Yasak Elma dizisine yeni oyuncu! Yasak Elma'da İrem rolündeki Zeynep Bastık kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 19:48 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya yeni bir oyuncu daha katılıyor. Genç oyuncu Zeynep Bastık, Yasak Elma'ya 23. bölümde katılacak. Peki Yasak Elma'da İrem karakterini canlandıran Zeynep Bastık kimdir?

Yasak Elma dizisine yeni oyuncu! Yasak Elma'da İrem rolündeki Zeynep Bastık kimdir?

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı 'Yasak Elma' kadrosuna başarılı oyuncu Zeynep Bastık dahil oldu.

Bastık, 19 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 23. bölümünden itibaren 'İrem' karakterine hayat verecek.

İrem, Yıldız (Eda Ece) ve Zeynep’in (Sevda Erginci) kuzeni, Taksim’de rock barda solistlik yapan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.

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ZEYNEP BASTIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA
Zeynep Bastık, 1991 İstanbul doğmuştur. Bir zamanlar Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yapan Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı. Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmışlardır. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterini canlandırmıştı.
Zeynep Bastık kimdir? sorularının gelmesi üzerine şarkıcı oyuncunun 1,65 boyunda, 53 kilogram ağırlığında, Başak burcu ve lise mezunu.

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