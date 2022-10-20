Yasak Elma dizisinin güzel karakteri Kumru'nun giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Yayınlandığı ilk günden beri çok ses getiren Yasak Elma dizisinde Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Kumru karakteri için çok şık kıyafetler tercih ediliyor. Yılmaz'ın güzelliğiyle bütünleşen parçalar, izleyiciler tarafından da oldukça beğeniliyor. Hatta pek çoğu Kumru'nun yeşil ve kırmızı takımına alternatif arıyor. Siz de sevilen karakterin stilini benimsemek istiyorsanız gelin, bu takımların alternatiflerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Klasik tarzınızın en önemli parçası: Godom Kış Ceketi

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Kumru gibi iş hayatınızda size eşlik edecek blazer ceket modellerinden hoşlanıyorsanız Godom Kış Ceketi tam size göre! Kırmızı rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve düğmeleri sayesinde istediğiniz formda kullanılabiliyor. Pamuk karışımlı kumaştan üretildiği için rahat hissettiriyor. Modelin hafif ve esnek olması içinde hareket edebilmeyi kolaylaştırıyor. Ceket; gömleklerin ya da bluzların üzerine giyilebiliyor.

2. Kış aylarında da croptan vazgeçemeyenlere: TRENDYOLMİLLA Vizon Püsküllü Bluz

Crop modasını rüzgârlı havalarda da yaşatmak isteyenler Kumru'nun giydiği büstiyerlere benzer olan TRENDYOLMİLLA Vizon Püsküllü Bluz'u tercih ediyor. Pamuk ve polyesterden üretilen crop, kaliteli yapısı ile kaşıntı ve tahriş hissini önlüyor. İnce askıları sayesinde zarif bir görünüm oluşuyor ve püskülleri ile stilinizi daha etkili şekilde yansıtıyor. Arkasında bulunan ince fermuarı sayesinde rahatlıkla giyilebiliyor.

3. Dış giyimin olmazsa olmazı: Frolada 2020 Uzun Kollu Kadın Blazer Ceket

Günlük yaşamda ve ofiste kullanabileceğiniz Frolada 2020 Uzun Kollu Kadın Blazer Ceket, birçok farklı parçayla kombinlenebiliyor. Her mevsim giyebileceğiniz ceket, cepleri ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Siz de Kumru gibi farklı kombinlerinizi tamamlamak için tercih edeceğiniz bir ceket istiyorsanız ürünü denemelisiniz! Böylece daha havalı bir tarza imza atabilirsiniz.

4. Takım sevenlere: Antaress Şanel Kumaş Crop Blazer Ceket Tüvit Kareli Volanlı Mini Etek İkili Takım

Kumru gibi takım giymeyi seviyorsanız Antaress Şanel Kumaş Crop Blazer Ceket Tüvit Kareli Volanlı Mini Etek İkili Takım dolaplarınızın kurtarıcısı olacak! Şık tasarımıyla beğeni kazanan modeli, soğuk aylarda da rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Üstelik takımın vücudunuza tam oturan yapısı ile daha iddialı görünebilirsiniz.

5. Eksiksiz bir kombin oluşturmak için ona ihtiyacınız var: Destiny Giyim Siyah Düğme Detaylı Blazer Ceket

Kumru'nun tercih ettiği renk tonlarını benimsemek istiyorsanız Destiny Giyim Siyah Düğme Detaylı Blazer Ceket, sizin için en doğru seçenekler arasında bulunuyor. Model, sokak stilinden klasiğe farklı kombinler yapabilmenize yardımcı oluyor ve aynı zamanda dış giyim ürünü olarak da kullanılabiliyor. Stilinize renk katacak parça hem pantolon hem etekler ile kombinlenebiliyor.

6. Şanel kumaşın rahatlığını hissedin: Marissa Butik Ekose Kareli Şanel Kruvaze Yaka Yırtmaçlı Düğmeli Yüksek Bel Crop Blazer Ceket Mini Etek İkili Takım

Yumuşaklığı ve rahatlığıyla sizleri mest edecek Marissa Butik Ekose Kareli Şanel Kruvaze Yaka Yırtmaçlı Düğmeli Yüksek Bel Crop Blazer Ceket Mini Etek İkili Takım, kombinlerinizi eşsiz dokunuşlarla tamamlıyor. Ayrıca eteğindeki yırtmacı ile farklılık yaratıyor. Takımdaki iki parça beraber ya da birbirinden ayrı olarak da kullanılabiliyor. Tercih tamamen size kalıyor!

7. Sıcak havalarda en iyi tercih: Koton Melis Ağazat X Koton - Cep Detaylı Mini Etek

Özel günlerde en büyük yardımcınız olacak Koton Melis Ağazat X Koton - Cep Detaylı Mini Etek, Kumru gibi mini etek giyinmeyi sevenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. %100 pamuklu dokusuyla gün boyu konfor sunmasının yanı sıra iki adet küçük cep detayı sayesinde iddialı bir görünüm kazanıyor. Tarzınızı tamamlamak için eteğin düğmeleri ile uyumlu aksesuarlar kullanmayı unutmayın!

8. Konforunuzdan vazgeçmeyin: TRENDYOLMİLLA Yeşil Düğmeli Triko Alt Üst Takım

TRENDYOLMİLLA Yeşil Düğmeli Triko Alt Üst Takım, rahat yapısı ve eşsiz görünümüyle takım sevenlerin favori tercihi olmaya aday. Tasarımıyla göz dolduran takımdaki parçalar, isteğe göre ayrı ayrı giyilebiliyor. Crop ceket daha havalı bir duruş sunarken mini etek bacak boyunu daha uzun gösteriyor. Kumru gibi yeşil renkli takımları beğeniyorsanız modeli bir an önce edinmelisiniz!

9. Şık olmak istediğiniz her yerde değerlendirebilirsiniz: EXCHIC Kadın Kalem Etek

Günlük hayatta ve ofis kombinlerinizde kullanabileceğiniz EXCHIC Kadın Kalem Etek, bel lastiği sayesinde vücudunuza tam oturuyor ve kaymıyor. Esnek yapısı sayesinde daha rahat şekilde hareket edebilmenize yardımcı oluyor. Yırtmacı sayesinde şık bir görünüm kazanan model, özellikle beyaz renkli bluzlarla kombinlendiğinde harika görünüyor.

10. Vazgeçilmeziniz olacak: Koton Kadın Fermuar Detaylı Etek

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Stilinize farklılık katmak istiyorsanız Koton Kadın Fermuar Detaylı Etek'i deneyebilirsiniz. Küçük kareleri ve cepleriyle spor giyimde de kullanabileceğiniz etek, tüm renklerle uyum yakalayabiliyor. Modelin kaliteli kumaşı, teninize yumuşak dokunuşlar yapıyor. Mini boy etek; kazaklar, tişörtler, gömlekler ve bluzlar ile kombinlenebiliyor. Eteği yazları topuklu sandaletler, kışları botlar ile tamamlayabilirsiniz.