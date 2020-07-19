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Yasak Elma’nın 4. sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon bombalarını Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece patlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Fox TV’nin beğenilerek takip edilen fenomen dizisi Yasak Elma’nın çekimlerinin başladığını oyuncu Şevval Sam duyurdu. Dizinin hayranları verilen müjdenin ardından sabırsızlanmaya başladı. Yoğun iş temposuna geri dönen Yasak Elma dizisinin yeni sezonu için ilk ipuçlarını Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece verdi.

Yasak Elma’nın 4. sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon bombalarını Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece patlattı

Pandemi süresinde çekimlerine ara vererek hayranlarından uzak kalan Yasak Elma dizisi hasret gidermek için gün sayıyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken; dizinin güzel oyuncularından Eda Ece yeni sezon bombasını patlattı.

Yasak Elma 74. Bölümüyle seyircisiyle kucaklaşmaya hazırlanırken Ece dizinin sevenlerine “sıkı durun” mesajını verdi.

YASAK ELMA HAYRANLARININ SABRI TÜKENDİ

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezonu ile ekranlara dönmek için gün sayıyor. Dizinin setinden paylaşımlar yapan ünlü oyuncular yeni bölümler için en az hayranları kadar heyecanlı olduklarını gösterdi.

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Güzel oyuncu Eda Ece setten paylaştığı bir fotoğrafın altına; “Set! 4. sezon bomba söylemedi demeyin” notunu düştü. Ece’nin yılan, elma ve taç emojilerini kullanması ise ‘Yasak Elma dizisinin özeti’ şeklinde yorumlandı. Dizinin hayranları ise Ece’yi “Yasak Elma ne zaman başlayacak” sorusu bombardımanına tuttular.

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