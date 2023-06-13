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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam yeni aşka yelken açtı

13.06.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde Ender rolüyle beğeni toplayan ve sesiyle de beğenilen Şevval Sam yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre güzel isim reklamcı sevgilisiyle final partisinde boy gösterdi.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam yeni aşka yelken açtı

Şevval Sam 6 sezon süren “Yasak Elma” dizisinin final yapmasının ardından müzik çalışmalarına ağırlık verdi.

Sam dizisi final yapar yapmaz pek çok sahne için hazırlık yapmaya başladı. Yoğun iş temposunda olan Yasak Elme'nın Ender'i özel hayatıyla da gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu‘na kaptırdı.

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Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçen günlerde “Yasak Elma” dizisinin Esma Sultan Yalısı‘ndaki veda partisinde de sevgilisine eşlik etti.

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