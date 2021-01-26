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Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Çağatay ve Cansu’nun yakınlaşması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Seray Üstün Seray Üstün 26.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Çağatay ve Cansu’nun yakınlaşması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Yasak Elma dizisinin 95. bölümünün yayınlanmasından sonra reyting listelerinde üt sıralarda yer alan proje sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı dizinin son bölümüne özellikle Çağatay ve Cansu’nun yakınlaşması damga vurdu. Ender ve Şahika ile iş birliği yapan Cansu’nun Çağatay’ı tuzağına düşürmesi seyirciyi bir kez daha şaşırttı. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı!

Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV’de pazartesi geceleri seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin 95. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcıların diline düştü.

yasak elma giriş

Yasak Elma dizisini yakından takip edenler Ender, Şahika ve Yıldız arasındaki entrika yumağına eminiz alışkındır. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik! Dizinin ilk sezonunda Ender ve Halit evlidir ve evliliğinin ihanet yüzünden bitmesini isteyen Ender Yıldız’la bir anlaşma yapar. Ender’in planları tutmasa da Yıldız ve Halit evlenir. Ardından ise ikili arasında sezonlar boyunca süren bir düşmanlık başlar. Ender ve Yıldız’ın bitmek bilemeyen çekişmesine sonrasında ise Şahika dahil olur. Güçlü kadınların hikayesini anlatan dizinin son bölümüne ise projeye sonradan dahil olan Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu karakteri damga vurdu. Ata sporumuz olan yorumlardan Yasak Elma dizisi de nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Yasak Elma yorumları...

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Daha önce izlememiş olanlar için ‘Yasak Elma’ dizisinin özetine hazır mısınız?Daha önce izlememiş olanlar için ‘Yasak Elma’ dizisinin özetine hazır mısınız?

YASAK ELMA’NIN 95. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

yasak elma

Çağatay ve Yıldız gerginliği artarak devam ederken, Yıldız bir yol ayrımına girdiklerinin farkındadır. Ender ve Şahika, Hasan Ali’yi devirme planları yaparlar. Ancak Yıldız, Şahika ve Ender’in cezaevi arkadaşları Nurgül’ün çıkıp gelmesi herkesi etkiler. Cansu ise Yıldız ve Çağatay arasındaki soğukluğu kendi lehine kullanacaktır.

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