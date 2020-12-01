Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece: Artık kadın patronlara alışın

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine can veren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Eda Ece, Instagram sayfasından, dizinin setinde çekilen bir fotoğrafıyla kadın patronlara atıfta bulunan bir gönderi paylaştı.

"Kadın patronlara alışın" diyen Ece, "Dünya tarihinin başından beri, üreten, büyüten, ilham veren arka planda kadındı. Artık arka plan yok, sessiz kalmak yok. Çalışmak, üretmek, yönetmek isteyen her kadın bunu başaracak. Fikrin, üretimin, yeteneğin, gücün kadında fazlasıyla olduğunu herkes görecek. Erkek dolu toplantı masalarında, fikirlerimizi alıp kendileri uygulayıp bunun da burda ne işi var cümlesini kuramayacaklar! Kadınların özenli ve incelikli fikirleri, yaratıcılıkları gün yüzüne çıkacak. Sadece erkeklere güvenen zihniyet geri kalacak. Kimse rahatsız olmasın! Kadın patronlara alışın! Hayvanları, doğayı seven, çocukları koruyan, yetiştiren, şahane fikirleri olan, üreten, çalışan, güçlü kadınlar; dünyanın, geleceğin en iyi, en umut veren taraf." ifadelerini kullandı.





