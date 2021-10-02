Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den filtresiz paylaşım! Beğeni ve yorum yağdı

FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece sosyal medya üzerinden filtresiz çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Eda Ece, sosyal medyada sık sık setten ve günlük yaşantısından fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

FİLTRESİZ PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI!

Sevilen oyuncu Eda Ece, Instagram üzerinde 5 milyon takipçiye sahip. Güzel oyuncu setten ve günlük hayatından sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ece, bu kez de filtresiz şekilde çekildiği bir fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

Gözlerini gün ışığında çeken Eda Ece'nin paylaşımına dakikalar içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde setten bir fotoğrafını"Herkese selam! 5 milyon olmuşuz, beni takip eden herkese ve beni bugünlere taşıyan tüm karavanlara teşekkürü borç bilirim. Hep setteyim fon değişmez selfie budur:) Sizi seviyorum!" notuyla paylaşmıştı.



