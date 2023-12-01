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  4. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

01.12.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran’da evlenmişti. Güzel oyuncu son olarak hamilelik haberiyle gündeme geldi. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece, Haziran ayında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünya evine girdi. Güzel oyuncu kısa süre önce hamile olduğunu duyurdu.

Eda Ece 1

Sempatik tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Eda Ece şimdilerde 4 aylık hamile. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü çiftin bir kızı olacak.

Eda Ece 2

Öte yandan reklamcıların da peşinde koştuğu ünlü oyuncu yeni bir anlaşma yaptı ve dünyaca ünlü kozmetik markasının yüzü oldu.

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