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  4. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece senaryoyu paylaştı! Bomba ifşa

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece senaryoyu paylaştı! Bomba ifşa

15.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece senaryoyu paylaştı! Bomba ifşa

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni bölümle ilgili bomba bir detayı farkında olmadan ifşa etti. Senaryoyu paylaşan Ece herkesi şoke etti.

Yasak Elma dizisinin Yıldız Kuyucu'su Eda Ece'nin setten paylaştığı story olay oldu. Senaryodan bir sayfa yayınlayan Ece, dizideki önemli bir olayı istemeden açık etti; yani Hasan Ali Kuyucu (Erdal Özyağcılar) ve Şahika'nın (Nesrin Cavadzade) evleneceğini...

Takipçileri hemen Eda Ece'nin attığı story'sinde yayınladığı senaryonun sayfasını büyüttü ve Ender (Şevval Sam) ve Şahika ikilisinin konuşmasından Hasan Ali'nin şoke eden evliliğini öğrendi.

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Peki bu evlilik nasıl gerçekleşecek? Ender elindeki görüntülerle Hasan Ali'yi cinayete teşebbüs suçuyla tehdit edecek ve evlenip hisselerin bir kısmını üzerine almak isteyecek. Çaresiz teklifi kabul eden ve Ender'le evleneceğini sanan Hasan Ali yine oyuna gelecek.

Şahika ile evlendiğini gören Hasan Ali 1 gün içinde boşanmak için harekete geçse de çabaları boşa çıkacak.

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