Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor!

Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece ile Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer aşk yaşıyor.

28 yaşındaki Ece'nin tribünden sevgilisinin maçını takip ettiği anlar televizyona yansırken bu görüntüler dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Ece ile Tuncer geçtiğimiz günlerde ise bir AVM'de amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

İkili sosyal medyadan da birbirlerini takip ediyor. Tuncer'in onaylı Instagram hesabında yaklaşık 5 bin takipçisi bulunurken, Ece'nin ise takipçi sayısı 950 bin.

Ece daha önce verdiği bir röportajda, “Nasıl birine aşık olursunuz?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı: “Zeki insanlara büyük hayranlık duyarım.” (Kaynak: Bilal Özcan / Instagram)

