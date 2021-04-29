Yasak Elma Şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu?

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Dizinin sevilen karakteri Şahika 108. bölümde Cansu'nun silahlı saldırısına uğruyor. Peki, Yasak Elma Şahika ölürüyor mu? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? İşte, detaylar...

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLÜYOR MU?

Yasak Elma'da Cansu'nun silahından çıkan kurşunlarla vurulan kişinin ise Şahika olduğu iddia edildi. Daha önce de Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddiaları diziyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakterinin yeni bölümde vurularak öleceği iddia edildi. Nesrin Cavadzade ise sezon sonunu beklemeden diziye veda edecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu sefer şansı yaver gider. Ender, Kaya’yla arasını düzeltmeye çalışırken, bir taraftan da ondan şüpheleniyordur. Bütün kapılar tek tek Cansu’nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta bulur ve Hasan Ali’nin davetini basar.



