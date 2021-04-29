MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma Şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu?

Yasak Elma Şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu?

29.04.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu? gündemde en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Fox ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde yalıdaki partide silahlı baskın yaşandı. Dizide vurularak öleceği düşünülen Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyor. İşte, ayrıntılar...

Yasak Elma Şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu?

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Dizinin sevilen karakteri Şahika 108. bölümde Cansu'nun silahlı saldırısına uğruyor. Peki, Yasak Elma Şahika ölürüyor mu? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? İşte, detaylar...

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLÜYOR MU?

Yasak Elma'da Cansu'nun silahından çıkan kurşunlarla vurulan kişinin ise Şahika olduğu iddia edildi. Daha önce de Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddiaları diziyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakterinin yeni bölümde vurularak öleceği iddia edildi. Nesrin Cavadzade ise sezon sonunu beklemeden diziye veda edecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlayarak son kez bir oyun oynar ve bu sefer şansı yaver gider. Ender, Kaya’yla arasını düzeltmeye çalışırken, bir taraftan da ondan şüpheleniyordur. Bütün kapılar tek tek Cansu’nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta bulur ve Hasan Ali’nin davetini basar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Alev Alev'de düğün heyecanı!Alev Alev'de düğün heyecanı!
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! Reytinglere yenildi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! Reytinglere yenildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi! Kızını gölgede bıraktı

Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi! Kızını gölgede bıraktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nihat Hatipoğlu'na ilginç duş sorusu! 'Kelime-i Şehadet getir, abdestini al'

Nihat Hatipoğlu'na ilginç duş sorusu! 'Kelime-i Şehadet getir, abdestini al'

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Son günlerde herkes onu konuşuyor! Binnur Kaya'nın gençlik fotoğrafı olay oldu

Son günlerde herkes onu konuşuyor! Binnur Kaya'nın gençlik fotoğrafı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.