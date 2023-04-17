Yasak Elma seçim sonrası yayınlanacak mı? 14 Mayıs’taki seçim sonrası...

Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Dönmez ve Barış Aytaç gibi isimlerin rol aldığı fenomen dizi Yasak Elma hakkında yeni haber geldi.

Yasak Elma dizisi yeni bir değişiklik olmazsa 29 Mayıs Pazartesi akşamı 187. bölümüyle ekran ömrünü tamamlayacak. Medyapım imzalı fenomen dizinin 14 Mayıs’taki seçim sonrası yayınlanıp yayınlanmayacağı da netlik kazandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni bölümünün 15 Mayıs’ta ekrana gelmesine karar verildi.

GÜZEL MODEL DİZİYE DAHİL OLDU

Öte yandan dizinin yeni bölümüne yurt dışında devam eden modellik kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Ulukanoğlu konuk oldu. Yasak Elma’nın 172. bölüme Berrak karakteriyle dahil olan Ulukanoğlu, Ata’nın (Utku Ateş) ünlü bir dizi yıldızı olan komşusuna hayat verecek.



