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Yasak Elma sezon arası verince Şevval Sam bombayı patlattı

14.05.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle başta hayranları olmak üzere herkesi şaşırtan Şevval Sam, oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcılığıyla da ön planda olan isimlerden. Yasak Elma dizisi sezon arası verince Şevval Sam hayranlarına sürpriz yaptı.

Yasak Elma sezon arası verince Şevval Sam bombayı patlattı

Şevval Sam, 4 sezondur Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Yasak Elma 5. sezonuyla da yoluna devam edecek. Şevval Sam, dizi sezon arası verince hayranlarına güzel bir sürpriz yaptı.

Bir süredir Yasak Elma’nın çekimleri ile birlikte albüm çalışmasını da devam ettiriyordu Şevval Sam. Mayıs ayından önce albümü çıkarmak istediğini de daha önce söylemişti. Şevval Sam’ın sevenlerine bir başka sürprizi ise yeni albümünden yayınlanan 4 şarkısıydı.

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ŞEVVAL SAM’DAN KARADENİZ ŞARKILARI

Şevval Sam, dinleyicilerinin uzun süredir yoğunlukla Karadeniz şarkıları istediğini ve gelen bu istekler üzerine de Karadeniz şarkılarını yeniden seslendirdiğini anlattı geçtiğimiz gün Istagram’daki canlı yayınında.

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Dinleyenlerin büyük beğenisini kazanan 4 şarkı, Youtube üzerinden yayınlandı. Kalan Müzik imzalı albümün 4 şarkısı, şimdiden büyük beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Şevval Sam
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