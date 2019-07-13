Yasak Elma tekrar bölümleri ne zaman ve saat kaçta yayınlanıyor?

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Şafak Pekdemir, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, tekrarlarıyla ekrana gelmeye başladı.

Fox TV, yaz ayları boyunca Yasak Elma'nın tekrar bölümlerini yayınlamaya başladı. Eylül ayında sürpriz gelişmeler ve yeni oyuncularla ekrana dönecek olan Yasak Elma'nın tekrarları, hafta içi her sabah 10.45'te Fox ekranlarında olacak.

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yasak Elma sezon finali ile 27 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana geldi. sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Halit Yıldız'ı evden kovdu. Bir anda her şeyini kaybeden Yıldız, Ender'den hesap sormak için karşısına çıktı. Ender ve Yıldız arasında kavga yaşandı. Yıldız, Ender'i ölümle tehdit etti. Diğer yandan ise Ender'e savaş açan Şahika, yaptığı planla Halit'le yakınlaşmaya başladı. Ender ile Şahika arasında da tartışma yaşandı. Final sahnesinde ise Ender, yalının iskelesinde saldırıya uğradı. Kafasına sert bir cisimle vurulan Ender, boğazın soğuk sularına düştü. Ender'e ne olduğu ve kimin saldırdığı ise yeni sezonda ortaya çıkacak.