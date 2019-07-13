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Yasak Elma tekrar bölümleri ne zaman ve saat kaçta yayınlanıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 13.07.2019 02:07 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, yeni sezon öncesinde tekrar bölümleriyle geri döndü.

Yasak Elma tekrar bölümleri ne zaman ve saat kaçta yayınlanıyor?

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Şafak Pekdemir, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, tekrarlarıyla ekrana gelmeye başladı.

Fox TV, yaz ayları boyunca Yasak Elma'nın tekrar bölümlerini yayınlamaya başladı. Eylül ayında sürpriz gelişmeler ve yeni oyuncularla ekrana dönecek olan Yasak Elma'nın tekrarları, hafta içi her sabah 10.45'te Fox ekranlarında olacak.

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yasak Elma sezon finali ile 27 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana geldi. sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Halit Yıldız'ı evden kovdu. Bir anda her şeyini kaybeden Yıldız, Ender'den hesap sormak için karşısına çıktı. Ender ve Yıldız arasında kavga yaşandı. Yıldız, Ender'i ölümle tehdit etti. Diğer yandan ise Ender'e savaş açan Şahika, yaptığı planla Halit'le yakınlaşmaya başladı. Ender ile Şahika arasında da tartışma yaşandı. Final sahnesinde ise Ender, yalının iskelesinde saldırıya uğradı. Kafasına sert bir cisimle vurulan Ender, boğazın soğuk sularına düştü. Ender'e ne olduğu ve kimin saldırdığı ise yeni sezonda ortaya çıkacak.

Yasak Elma'nın son sahnesinde ise yeni sezon sürprizi yaşandı. Yasak Elma'nın yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı. Halit her şeyini kaybetmiş ve saçı sakalı birbirine karışmış bir halde durakta beklerken, lüks bir araçla Yıldız geliyor. Yıldız, Halit'e 'Gideceğin yere kadar bırakayım' diyor. Yıldız'ı gören Halit şaşırıyor. Halit'in nasıl fakirleştiği, Yıldız'ın ise tüm servete nasıl kavuştuğu da merak konusu oldu.

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