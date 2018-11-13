Yasak Elma'ya uçak kaçırma sahnesi damga vurdu! Alihan Taşdemir'e ne oldu? Yasak Elma 22. son bölüm final sahnesi izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 12 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 22. son bölümünde dizinin hayranlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı.Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Yasak Elma'da Alihan ve Zeynep arasındaki ilişki yeniden başladı. Büyük mutluluk yaşayan Alihan ve Zeynep'e Hira'dan büyük bir darbe geldi.

İŞTEN ÇIKARTILAN HİRA UÇAĞI KAÇIRDI!

Hira, Zeynep ile Alihan'ın ilişkisi ile yıkılıyor. Alihan, Hira'yı işten çıkarıyor. Hira işten çıkarıldığını öğrenince tehditler savuruyor. Ve bağırarak ‘Zeynep Yılmaz istemediği için işten atıldım' diyor. Alihan şirkete gelince Hira'danın yaptıklarını öğreniyor. Zeynep de ofise girer girmez Hira olayını duyuyor. Zeynep Hira'nın nedne böyle yaptığını anlamıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira’nın dengesizlikleri ve Zerrin’in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız’ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit’le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur.



