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Yasak Elma'ya uçak kaçırma sahnesi damga vurdu! Alihan Taşdemir'e ne oldu? Yasak Elma 22. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.11.2018 02:39 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 22. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde Hira, Alihan ile Zeynep aşkını öğrenince çılgına döndü. Alihan ile ikinci pilotu bayıltan Hira uçağı kaçırdı. Kaptan pilot Hira,bayılttığı Alihan'a 'Benim hayatımı mahvettin. Kurtulamazsın benden' dedi. Alihan Taşdemir'in bindiği özel uçağın radarda kaybolduğu haberi ise Zeynep ve şirketteki herkesi şoke etti.Peki Yasak Elma'da Alihan Taşdemir öldü mü? İşte Yasak Elma 22. son bölüm final sahnesi

Yasak Elma'ya uçak kaçırma sahnesi damga vurdu! Alihan Taşdemir'e ne oldu? Yasak Elma 22. son bölüm final sahnesi izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 12 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 22. son bölümünde dizinin hayranlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı.Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Yasak Elma'da Alihan ve Zeynep arasındaki ilişki yeniden başladı. Büyük mutluluk yaşayan Alihan ve Zeynep'e Hira'dan büyük bir darbe geldi.

İŞTEN ÇIKARTILAN HİRA UÇAĞI KAÇIRDI!
Hira, Zeynep ile Alihan'ın ilişkisi ile yıkılıyor. Alihan, Hira'yı işten çıkarıyor. Hira işten çıkarıldığını öğrenince tehditler savuruyor. Ve bağırarak ‘Zeynep Yılmaz istemediği için işten atıldım' diyor. Alihan şirkete gelince Hira'danın yaptıklarını öğreniyor. Zeynep de ofise girer girmez Hira olayını duyuyor. Zeynep Hira'nın nedne böyle yaptığını anlamıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira’nın dengesizlikleri ve Zerrin’in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız’ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit’le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur.


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