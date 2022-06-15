Yasakları dinlemediler! Polis cinsel içerikli videolarını çekip satan çiftin peşine düştü

Kutsal olarak kabul edilen Tayland'daki Nakhon Ratchasima kamp alanında cinsel ilişkiye giren çift, çıkarttıkları yüksek ses nedeniyle diğer kamp sakinlerini rahatsız etti. Şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri görüntülere dari soruşturma başlatıldığını ve çifti en kısa sürede bulmak istediklerini dile getirdi.

“BÖLGEYE UTANÇ GETİRDİ”

Polisle kordineli bir şekilde çifti bulmak için çalıştıklarını ifade eden bölge turizm yetkilisi Pongtep Malachasing, “Bu çift bölgeye utanç getirdi ve ilçemizin itibarını zedeledi. Kamp alanının diğer ziyaretçileriyle birlikte bölge halkı da aynı derecede duruma dair öfkeli. Görüntülerdeki hareketler son derece uygunsuz. Bunu yapan çifti kınıyorum. Çünkü bu, bölgenin tarım alanları ve güzel tapınaklarla popüler hale gelen imajını açıkça lekeleyecektir” dedi.

Çiftin videosu, dağ beldesinin sisli güzel bir manzarasını gösteren masum bir seyahat vlogu gibi başladı, ancak ardından bir karavan içinde gerçekleştirilen bir dizi cinsel eyleme dönüştü. Çiftin yakalanması durumunda üç yıl hapis ve para cezasına çarptırılması bekleniyor.



