Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yasakları dinlemediler! Polis cinsel içerikli videolarını çekip satan çiftin peşine düştü

Yasakları dinlemediler! Polis cinsel içerikli videolarını çekip satan çiftin peşine düştü

15.06.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan bir çift, kuzeydoğu Tayland'daki Nakhon Ratchasima kamp alanında cinsel ilişkiye girdikleri anları kaydetmeye başladı. Cinsel içerikli videoların çekiminin yasak olduğu Tayland’da çift bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı yetmedi bir de satmak istedi. Görüntülerin sosyal medya popüler olmasının sonrasında polis çiftin peşine düştü.

Yasakları dinlemediler! Polis cinsel içerikli videolarını çekip satan çiftin peşine düştü

Kutsal olarak kabul edilen Tayland'daki Nakhon Ratchasima kamp alanında cinsel ilişkiye giren çift, çıkarttıkları yüksek ses nedeniyle diğer kamp sakinlerini rahatsız etti. Şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri görüntülere dari soruşturma başlatıldığını ve çifti en kısa sürede bulmak istediklerini dile getirdi.

Dünyanın en büyük penisine sahip adamını konuk ettiler! Cinsel organını gösterince sunucular şoke olduDünyanın en büyük penisine sahip adamını konuk ettiler! Cinsel organını gösterince sunucular şoke oldu

“BÖLGEYE UTANÇ GETİRDİ”

2

Polisle kordineli bir şekilde çifti bulmak için çalıştıklarını ifade eden bölge turizm yetkilisi Pongtep Malachasing, “Bu çift bölgeye utanç getirdi ve ilçemizin itibarını zedeledi. Kamp alanının diğer ziyaretçileriyle birlikte bölge halkı da aynı derecede duruma dair öfkeli. Görüntülerdeki hareketler son derece uygunsuz. Bunu yapan çifti kınıyorum. Çünkü bu, bölgenin tarım alanları ve güzel tapınaklarla popüler hale gelen imajını açıkça lekeleyecektir” dedi.

3

Çiftin videosu, dağ beldesinin sisli güzel bir manzarasını gösteren masum bir seyahat vlogu gibi başladı, ancak ardından bir karavan içinde gerçekleştirilen bir dizi cinsel eyleme dönüştü. Çiftin yakalanması durumunda üç yıl hapis ve para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Televizyonda sıcak anlar! Love Island (Aşk Adası) villasında yakınlaşan Tasha ve Andrew sosyal medyada gündem olduTelevizyonda sıcak anlar! Love Island (Aşk Adası) villasında yakınlaşan Tasha ve Andrew sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisini arabayla ezmek istedi! Olmadı tekme tokat dövdüSevgilisini arabayla ezmek istedi! Olmadı tekme tokat dövdü
Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”
13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''
Anahtar Kelimeler:
Tayland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Fakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyoner

Fakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyoner

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

İlginizi Çekebilir

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak sevişin

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak sevişin

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.