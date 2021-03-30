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Yaşamı ve sürekliliği temsil eden Endenozya’daki Nest Heykelleri görenleri kendisine hayran bırakıyor

Seray Üstün Seray Üstün
30.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok noktasında müzeler bulunuyor. Koronavirüs pandemisinin etkisiyle açık hava müzelerine olan ilgi arttı. Pek çok turisti ağırlayan müzeler çoğu zaman misafirlerine görsel bir şölen sunuyor. Sizler için dünyanın en merak edilen su altı sanat eserlerinden olan Nest Heykelleri’ni araştırdık.

Yaşamı ve sürekliliği temsil eden Endenozya’daki Nest Heykelleri görenleri kendisine hayran bırakıyor

Uzakdoğu’nun en gözde tatil yerlerinden biri olan Endonezya’nın Bali Adası her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Bali’nin kuzeybatı kıyısında yer alan Gili Adaları da farklı deneyimler yaşamak isteyen turistlerin gözdesi olarak seyahat listelerinde bir numaraya yerleşiyor. Çoğunlukla dalış sporunun yapıldığı bu adalarda, turistler için bir de su altı heykelleri bulunuyor. Gili Adaları’nın en sessizi ve küçüğü olan Gili Meno Adası’ndaki mercan resiflerine yuva olarak yapılan Nest Heykelleri’nin hikayesini sizler için derledik.

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Gili Adası, sularındaki mineraller sayesinde pek çok endemik türdeki deniz canlısına yuva oluyor. Özellikle adadaki rengarenk mercan resifleri ve deniz kaplumbağaları pek çok kişi tarafından ilgi görüyor. Bali’de bulunan bu adayı ziyaret eden turistler genellikle dalış yaparak denizaltının eşsiz dünyasını keşfetmek istiyor. Aslında doğal güzelliklerin yanında “Rahatsız edici bir güzellikte” olarak tanımlanan Nest heykelleri de, Gili Meno Adası’nda dalış yapma sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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Nest Heykelleri, gerçek insan boyutunda olan tam 48 heykelden oluşuyor. Yaklaşık 5 metre derinlikte yer alan heykeller, heykeltraş ve su altı fotoğrafçısı Jason DeCaires Taylor’ın ‘Nest’ isimli projesinin bir parçası olarak oluşturuldu. Dünyanın farklı yerlerinde sergileri bulunan Taylor, Endonezya’daki Nest projesinin amacını ise tahrip olan mercan resiflerinin tekrar oluşmasını sağlamak olarak açıkladı. Endonezya'da yaşanan büyük depremden sonra yok olmaya başlayan mercan resifleri bu heykeller sayesinde yeniden oluşmaya başladı.

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Heykeller, yaşamı ve sürekliliği temsil etmesi için çember biçiminde yerleştirilmiştir. Yapay bir resif görevi görecek şekilde yerleştirilen heykeller, pek çok balığa da ev sahipliği yapıyor. Deniz tabanına sabitlenmiş heykeller, yumuşak mercanlar ve süngerlerle deniz yaşamına katkı sağlıyor.

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