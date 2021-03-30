Yaşamı ve sürekliliği temsil eden Endenozya’daki Nest Heykelleri görenleri kendisine hayran bırakıyor

Uzakdoğu’nun en gözde tatil yerlerinden biri olan Endonezya’nın Bali Adası her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Bali’nin kuzeybatı kıyısında yer alan Gili Adaları da farklı deneyimler yaşamak isteyen turistlerin gözdesi olarak seyahat listelerinde bir numaraya yerleşiyor. Çoğunlukla dalış sporunun yapıldığı bu adalarda, turistler için bir de su altı heykelleri bulunuyor. Gili Adaları’nın en sessizi ve küçüğü olan Gili Meno Adası’ndaki mercan resiflerine yuva olarak yapılan Nest Heykelleri’nin hikayesini sizler için derledik.

Gili Adası, sularındaki mineraller sayesinde pek çok endemik türdeki deniz canlısına yuva oluyor. Özellikle adadaki rengarenk mercan resifleri ve deniz kaplumbağaları pek çok kişi tarafından ilgi görüyor. Bali’de bulunan bu adayı ziyaret eden turistler genellikle dalış yaparak denizaltının eşsiz dünyasını keşfetmek istiyor. Aslında doğal güzelliklerin yanında “Rahatsız edici bir güzellikte” olarak tanımlanan Nest heykelleri de, Gili Meno Adası’nda dalış yapma sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.