Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan ‘Güzel ve Çirkin’ masalının gerçek kahramanları

Güzel ve Çirkin hikayesinin temelini 18. yüzyıldan kalan Fransız peri masalı olan La Belle et la Bete’e dayanıyor. Bu peri masalı gerçek hayatta yaşanmış bir hikaye aslında. La Bette et la Bete masalından ilham alınarak yazılan bu masalın gerçek ilham kaynağı olan Petrus Gonsalvus ve karısı Catherine’i bilenlerin sayısı oldukça azdır. 1500’li yıllara dayanan bu masal aslında gerilim de içeren bir metafordur.

1537 yılında doğan Petrus “Kurt Adam Sendromu” olarak bilinen hipertrikoz denen bir rahatsızlığı vardı. Bu hastalığa sahip olan insanların vücutlarında hayvanlarda olduğu gibi çok fazla tüylü oluyor. Aslında Petrus’un çocukluğu hakkında çok da fazla bir bilgi yok. Tarihçiler Petrus’un, Fas’ın batısında bir takımada olan Kanarya Adaları'nda doğup büyüdüğünü biliyor ama ailesi hakkında herhangi bir bilgi maalesef yok.

O dönemde farklılıkları olan insanlar garip karşılıyordu ve özel olarak tanımlanıyordu. Avrupalı gezginler, Petrus 10 yaşındayken onu keşfetti ve Fransa Kralı II. Henry'ye hediye olarak verildi. Kral, dış görünüşünden ötürü Petrus’u bir soylu olarak yetiştirdi. Petrus askeri eğitimden Latince öğrenmeye kadar pek çok konuda yardımcı oldu.