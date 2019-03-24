Yaşar Alptekin'den tepki çeken sözler: Sokakta sigara içen kadın ucuzdur

Özellikle 1990’lı yıllarda sürekli olarak ekranlarda boy gösteren Yaşar Alptekin, Posta gazetesine verdiği röportajda tepki çekecek sözler sarf etti.

Oyuncu Yaşar Alptekin, kendisiyle yapılan bir röportajda sokakta sigara içen kadınlara "ucuz" diyerek çirkin ifadeler kullandı.

Alptekin'in sosyal medyada tepki çeken ifadeleri şöyle:

"Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler… Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur."

Bu açıklamalar sosyal medyanın gündemine hızlıca oturdu. Sosyal medyada tepki gören Alptekin'e pek çok kadın "gündeme gelmek için böyle yapıyor" dedi.

İşte bazı tepki tweetlerinden örnekler: