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Yaşar Alptekin'den tepki çeken sözler: Sokakta sigara içen kadın ucuzdur

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin yıllar önce geçirdiği dönüşümle ilgili olarak yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Alptekin'in kadınlar hakkında söylediği sözler sosyal medyada olay oldu ve tepki gördü.

Yaşar Alptekin'den tepki çeken sözler: Sokakta sigara içen kadın ucuzdur

Özellikle 1990’lı yıllarda sürekli olarak ekranlarda boy gösteren Yaşar Alptekin, Posta gazetesine verdiği röportajda tepki çekecek sözler sarf etti.

Oyuncu Yaşar Alptekin, kendisiyle yapılan bir röportajda sokakta sigara içen kadınlara "ucuz" diyerek çirkin ifadeler kullandı.

Alptekin'in sosyal medyada tepki çeken ifadeleri şöyle:

"Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler… Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur."

Bu açıklamalar sosyal medyanın gündemine hızlıca oturdu. Sosyal medyada tepki gören Alptekin'e pek çok kadın "gündeme gelmek için böyle yapıyor" dedi.

İşte bazı tepki tweetlerinden örnekler:

  • "Gün geçmiyor ki az ünlü ya da eskiden ünlü olup adı unutulan biri daha yanlamasın."
  • "Dikkate almaya değmez, ağzı olan gündem olmak için konuşuyor."
  • "Bu tür elemanlar ne vakit gözden düşse, gündem olmak için böyle laflar söyler. Sonuç alan başarılı bir yöntem..."
  • "Yaşar Alptekin isimli yaşam formu kadınların sokakta sigara içmesine yada makyaj yapmasına kafayı takacağına, Tarsus'ta 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden imamın serbest kalması hakkında konuşsaydı keşke.."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SANANE LAN..
70li yillarda öyleydi sokakta sakiz cigneyen sikara icen bayanlara iyi konusulmazdi
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