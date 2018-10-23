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Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

80'li yılların aranan isimlerinden Yaşar Alptekin eski eşi Nilgün Altınyayla tekrardan evleneceğini açıkladı

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

80'li yılların aranan isimlerinden Yaşar Alptekin Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Nikah masasına oturmaya hazırlanan Alptekin, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Bundan birkaç yıl önce eski hayatını bırakarak manevi dünyaya ağırlık veren ve hacca giden eski manken Yaşar Alptekin, katıldığı programda yıllar önce boşandığı kızının annesi Nilgün Altınyayla ile yeniden bir araya geldiğini açıkladı.

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25 yaşındaki kızı Ayris Alptekin’in ricasını kıramadığını söyleyen Yaşar Alptekin kısa bir süre önce kızıyla birlikte eski eşinin evine gittiğini ve kendisine yeniden bir araya gelmeyi, evliliği teklif ettiğini söyledi. Eski eşinin ilk başta şaka yaptığını düşündüğünü söyleyen Yaşar Alptekin sonrasında ise onun da bu tekliften mutlu olduğunu söyledi.

AYRILIK NEDENİ KISKANÇLIK!

Ayrılıklarının sebebini kıskançlık olarak açıklayan Alptekin “onun yüzünden sinemayı ve mankenliği bıraktım ancak artık beni kıskanacağını düşünmüyorum çünkü artık seçtiğim yaşam tarzı yüzünden çapkınlık ve zina yapmayacağımı bilir” şeklinde konuştu. Alptekin, program sunucularının eski eşinin kendisinden 8 yaş büyük olduğunu hatırlatmaları üzerine yaşın aşkta belirleyici olmadığını söylemekle yetindi.

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