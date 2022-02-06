Yaşar Alptekin fit olmasını sırrını namazla açıkladı! Şaşırtan itiraf: "İlk namaza başladığımda..."

Bir dönem podyumların ve yapımcıların gözde ismi olan Yaşar Alptekin yaklaşık 20 yıl önce ise radikal bir kararla bambaşka bir yaşam sürmeye başladı. Uzun süredir gözlerden uzak olan Alptekin HaberTürk'ten Aytekin Teker'e samimi itiraflarda bulundu.

Yaşar Alptekin öncelikle fit olmasıyla ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Alptekin soruya "Günde 5 vakit spor (Namaz kılıyorum), 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum (Oruç tutuyorum). Gece hayatım (Teheccüd namazı) ve bir de sevgilim var (Allahım)" yanıtını verdi.

Bir yardım kuruluşu olan Alptekin "Suriye'ye, Afrika'ya yardımlar götürüyoruz. Oradaki yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de yardıma muhtaç ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımın bundan sonrasının ve Allah'ın bana vermiş olduğu mal, mülk ve şöhretin zekatını ödüyorum" açıklamasında bulundu.

"NE ABDEST NE NAMAZ BİLİYORDUM"

"Radikal bir değişim gerçirdiniz" sorusuna Yaşar Alptekin bir itirafla yanıt verdi. Alptekin "Sakıp Sabancı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze öğlen saatinde Fatih Camii'nden kaldırılacaktır.' Bunu duydum, 'ben bu cenazeye gideceğim' dedim. Ne abdest almayı, ne namaz kılmayı ne de Fatih Camii'nin nerede olduğunu biliyorum. Bırak ailemi sülalemde namaz kılan yok. İlk namaza başladığımda beni psikoloğa götürdüler" dedi.

"Şalvar ve cübbe giyince ailem şaşırdı" diyen Yaşar Alptekin ailesinin canlı bomba olacağını sandığını söyledi ve "Annem, 'Seni kandırdılar, İran'a canlı bomba olarak yollayacaklar' dedi" yorumunda bulundu.

