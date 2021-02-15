Yaşar Alptekin kimdir? Eşini kaybetmişti, canlı yayında içini döktü! Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin eşi kim?

Geçtiğimiz aralık ayında eşini kaybeden Yaşar Alptekin eşinin vefatının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Son olarak yeniden Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Alptekin araştırılmaya başlandı. Alptekin programda eşinin vefatından sonra içini döktü. Peki, Yaşar Alptekin kaç yaşında? Yaşar Alptekin nereli? Yaşar Alptekin’in eşi kimdir? Yaşar Alptekin’in kaç çocuğu var? İşte tüm merak edilenler...
Programda Yaşar Alptekin'e "Hiç değişmemişsiniz" diyerek övgülerde bulunan Aslı Hünel'e Alptekin "Sırrını verebilirim" dedi. Alptekin sırrını; "Günde 5 vakit spor yapıyorum, 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum, gece hayatım var, bir de sevgilim var, çok güzel bir hayatım var" diyerek açıkladı. "Sevgilim var" açıklamasının üzerine şaşıran Alişan ise "Nasıl?" sorusunu yöneltti.
Bunun üzerine Alptekin; günde 5 vakit sporun namaz, 12 ayda 1 ay diyetin oruç ve gece hayatının da teheccüd namazı olduğunu söyledi ve sevgilisi olarak ise Allah'tan başka sevgilisinin olmadığını ifade etti.
Eşinin kaybıyla sarsılan Alptekin'in son dönemlerde kendini hayır işlerine verdiği biliniyordu. Alptekin, eşiyle ilgili olarak "Onun üstüne başka bir gül koklayamam diye düşünüyorum" dedi. "Sevdiğimizi en sevdiğimize yolladık" diyerek duygularını ifade eden Alptekin, "Emaneti gerçek sahibine yolladık" ifadelerini kullandı. Programda eşini kaybettikten sonra yaşadıklarını anlatan Alptekin; bütün eşyalarını sevdiklerine dağıtmak istediğini, onu hatırlatacak hiçbir şeyi evde görmek istemediğini duygulanarak dile getirdi. Sonrasında tüm eşyalarını verdiğini söyleyen Alptekin, ardından evde yaşanmışlıkların olduğunu anladığında tüm evi, hatta şehri değiştirmesi gerektiğini anladığını anlattı.
Yaşadığı acı kaybın ardından bir süre kendini eve kapattığını söyleyen ünlü isim, bu dönemde kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Eşinin vefatından önce ikinci baharlarını yaşadıklarını ve eşinin vefatından sonra yaşadığı üzüntü nedeniyle uzun süre aynı yatakta yatamadığını dile getiren Alptekin, bir süre koltukta uyuduğunu seyircilerle paylaştı. Sonrasında yanlış yaptığını fark ettiğini dile getiren Alptekin, ardından Suriye'ye gittiğini ve oradaki yetim çocukları gördükten sonra kendi acısını unuttuğunu anlattı.
Alişan'ın yönelttiği "Kızını yanına çağırsan, kızınla birlikte yaşasanız daha iyi olmaz mı" sorusuna ise Alptekin; kızıyla birbirlerine numara yaptıklarını, ikisinin de üzüldüğünü ancak hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalıştıklarını belirtti. Alptekin, birbirlerine üzgün olmadıklarını belli etmeye çalıştıklarını ancak bunun da kendilerini çok yorduğunu söyledi. Bu nedenle biraz kendi başlarına kalmalarının daha uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Peki, Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin kimdir?
10 Mart 1962 Şarköy, Tekirdağ doğumlu olan Alptekin yaş olarak 58 yaşındadır. Bir dönemin ünlü manken, dansçı ve oyuncularından olan Alptekin, erken yaşlarda mankenliğe başlamış ve ardından oyunculuk ile devam ederek oynadığı sinema filmleriyle büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Özellikle Lambada filmindeki oyunculuk ve dansçılık performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü isim, çok sayıda tanıtım filminde de yer almıştı.
Bir süredir Yaşar Alptekin son hali de merak ediliyordu. Ünlü ismin yaşamının ilerleyen dönemlerinde muhafazakar bir yaşam tarzına geçmesi de gündeme gelmişti. Televizyon programlarına katılarak görüşleri ve yaşam tarzıyla ilgili açıklamalar yapan Alptekin, Düzceli Mehmet adlı tiyatro oyununda da yer almıştı. Alptekin’in kızı ise ilk evliliğinden dünyaya gelen Ayris Alptekin’dir. Alptekin 2015 yılında İslami usullerde bir düğün ile ikinci evliliğini yapmıştı. Ayrıca Alptekin, 1991 yılında evlendiği ve 1995 yılında boşandığı Nilgün Altınyay ile 2019 yılında yeniden nikah masasına oturmuştu.
Alptekin eşi Nilgün Altınyay’ın vefat haberini geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yaptığı paylaşımda Alptekin, “Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin, Peygamber efendimize komşu eylesin” açıklamasını yapmıştı.
Altınyay’ın bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Çiftin Ayris Alptekin adına bir kızları bulunuyor. 1992 doğumlu olan Ayris Alptekin de kurgu ve oyunculuk yapıyor.
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