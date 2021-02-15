Yaşar Alptekin kimdir? Eşini kaybetmişti, canlı yayında içini döktü! Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin eşi kim?

Geçtiğimiz aralık ayında eşini kaybeden Yaşar Alptekin eşinin vefatının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Son olarak yeniden Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Alptekin araştırılmaya başlandı. Alptekin programda eşinin vefatından sonra içini döktü. Peki, Yaşar Alptekin kaç yaşında? Yaşar Alptekin nereli? Yaşar Alptekin’in eşi kimdir? Yaşar Alptekin’in kaç çocuğu var? İşte tüm merak edilenler... Yaşar Alptekin'in acı günü! Eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti "SEVGİLİM VAR" DEDİ, ALİŞAN'I ŞOKE ETTİ Programda Yaşar Alptekin'e "Hiç değişmemişsiniz" diyerek övgülerde bulunan Aslı Hünel'e Alptekin "Sırrını verebilirim" dedi. Alptekin sırrını; "Günde 5 vakit spor yapıyorum, 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum, gece hayatım var, bir de sevgilim var, çok güzel bir hayatım var" diyerek açıkladı. "Sevgilim var" açıklamasının üzerine şaşıran Alişan ise "Nasıl?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Alptekin; günde 5 vakit sporun namaz, 12 ayda 1 ay diyetin oruç ve gece hayatının da teheccüd namazı olduğunu söyledi ve sevgilisi olarak ise Allah'tan başka sevgilisinin olmadığını ifade etti.

Eşinin kaybıyla sarsılan Alptekin'in son dönemlerde kendini hayır işlerine verdiği biliniyordu. Alptekin, eşiyle ilgili olarak "Onun üstüne başka bir gül koklayamam diye düşünüyorum" dedi. "Sevdiğimizi en sevdiğimize yolladık" diyerek duygularını ifade eden Alptekin, "Emaneti gerçek sahibine yolladık" ifadelerini kullandı. Programda eşini kaybettikten sonra yaşadıklarını anlatan Alptekin; bütün eşyalarını sevdiklerine dağıtmak istediğini, onu hatırlatacak hiçbir şeyi evde görmek istemediğini duygulanarak dile getirdi. Sonrasında tüm eşyalarını verdiğini söyleyen Alptekin, ardından evde yaşanmışlıkların olduğunu anladığında tüm evi, hatta şehri değiştirmesi gerektiğini anladığını anlattı. Yaşadığı acı kaybın ardından bir süre kendini eve kapattığını söyleyen ünlü isim, bu dönemde kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Eşinin vefatından önce ikinci baharlarını yaşadıklarını ve eşinin vefatından sonra yaşadığı üzüntü nedeniyle uzun süre aynı yatakta yatamadığını dile getiren Alptekin, bir süre koltukta uyuduğunu seyircilerle paylaştı. Sonrasında yanlış yaptığını fark ettiğini dile getiren Alptekin, ardından Suriye'ye gittiğini ve oradaki yetim çocukları gördükten sonra kendi acısını unuttuğunu anlattı.