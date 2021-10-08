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Yaşar Alptekin o iddialara çıldırdı! 100 bin TL'lik tazminat davası

08.10.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Müren'in yakın dostu Göksenin Çakmak ve Onur Akay, Yaşar Alptekin ile davalık oldu. Yaşar Alptekin bir dönem Zeki Müren ile nişanlandığı iddialarına çok kızdı.

Yaşar Alptekin o iddialara çıldırdı! 100 bin TL'lik tazminat davası

Zeki Müren'in karakutusu olarak bilinen Göksenin Çakmak ve magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ün yapan Onur Akay davalık oldu.

Eski manken Yaşar Alptekin, ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın yaptığı Zeki Müren röportajına hukuki süreç başlattığını, menajeri aracılığı ile usta gazeteci Ali Eyüboğlu'na açıklamıştı. Alptekin'in Onur Akay'a ve Zeki Müren'in yakın dostu ve sırdaşı Göksenin Çakmak'a, 100 bin TL'lik tazminat davası açtığı öğrenildi.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren’in yakın dostu Göksenin Çakmak, Müren'in ölüm yıldönümü olan geçtiğimiz 24 Eylül'de, Onur Akay'a konuşurak, magazin gündemine bomba düşen iddialarda bulunmuştu. Çakmak, Zeki Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia etmişti.

"NİŞANI ATTIM"

Zeki Müren'in Yaşar Alptekin ile nişanlandığı iddiasının yer aldığı söyleşideki o kısım şöyleydi:

  • Zeki Müren'in yıllar önce bir erkek mankenle nişanlandığını açıkladınız. Bu konuyu araştırdığımda ise bu mankenin Yaşar Alptekin olduğunu iddia edenler oldu. Doğru mu acaba bu isim?

-Doğru. Yaşar Alptekin o zaman çok ortada ve beğenilen birisi. Nişan yapıyorlar. Yaşar Alptekin o zaman spora gidip geliyor. Eve geldiğinde ayakları korkuyor. Zeki Müren derdi ki, "Fare leşi gibi koku. Tahammül edemediğim bir şey bu. Ne yazık ki nişan yüzüğünü attım.

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Anahtar Kelimeler:
Zeki Müren
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