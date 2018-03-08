Yaşar Gaga'nın son yolculuğu

Müzik dünyasının ünlü ismi dün sabah çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

44 yaşındaki Gaga, yaklaşık 1 aydır Çapa Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Yaşar Gaga, bugün Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından; Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BİR ANNENİN GÖZYAŞLARI

Dün hayatını kaybeden Yaşar Gaga'nın ailesi cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'ne geldi. Acılı aile çevredekilerin yardımıyla ayakta durabildi.

YAŞAR GAGA ÜNLÜLERİ YASA BOĞDU

Ajda Pekkan'dan Tarkan'a, Ebru Gündeş'ten Demet Akalın'a kadar bir çok ünlü isim Yaşar Gaga'nın ardından veda mesajları yayınladılar.

''iKİNCİ ALBÜMÜNÜ ÇIKARTACAKTI''

Yaşar Gaga'nın kardeşi Tülin Gaga, "Herhangi bir vasiyette bulunmamıştı. Hep güzel şeyler yaşayacağını söylüyordu. Çok güzel günlerimiz olacak diyordu. İkinci albümünü çıkartacaktı. Onun hazırlıklarını, onun heyecanını yaşıyordu. Maalesef kısmet olmadı'' şeklinde konuştu.