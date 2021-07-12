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Yaşar İpek’in kız kardeşine hapis şoku

12.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yaşar İpek'in kız kardeşi Eylem İpek Şafak hakkında, sunucu Seren Serengil'in kişisel bilgilerinin yer aldığı tutanağı sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, Şafak önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Yaşar İpek’in kız kardeşine hapis şoku

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 20 Haziran 2018’de Eylem İpek Şafak’ın, Seren Serengil’in şikayeti üzerine savcılığın kendisi hakkında verdiği takipsizlik kararına ilişkin tutanağı sosyal medya hesabından paylaştığı, avukatlarının uyarısı ile paylaşımını kaldırdığı belirtildi.

Savcılık ifadesinde Şafak’ın “Seren Serengil benim hakkımda mesnetsiz suçlamalarda bulundu. Bunlara ilişkin savcılık kararını sosyal medya hesabımda paylaştım. Avukatlarım uyarınca kaldırdım. Suç kastım yoktu” dediği iddianamede yer aldı.

İddianamede Eylem İpek Şafak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seren Serengil’e ait doğum tarihi, anne-baba adı ve adresini paylaştığı, Şafak’ın bu paylaşımı doğruladığı ve üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

4 YIL HAPİS İSTEMİ

Şafak’ın “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, Şafak önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

“HERKESİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMESİ GEREKİR”

Seren Serengil’in avukatı Özgür Noyan konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Müvekkilim Seren Serengil’in kişisel verilerini haksız ve hukuksuz olarak yayınlayan şüpheli Hazal İpek Şafak hakkında Türk yargısının gerekli cezalandırmayı yapacağından hiç şüphemiz yok. İnsanların özel yaşamlarına ilişkin bilgileri paylaşırken herkesin gerekli özeni göstermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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