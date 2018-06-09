Yaşar İpek Seren Serengil'in pastasını yaptırdı

Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu Duymayan Kalmasın programı sezon finali yaptı.

Mayıs ayında dünyaevine giren Seren Serengil'e, final süprizini ise eşi Yaşar İpek yaptı.

EŞİNİN PASTADAN BÜSTÜNÜ YAPTIRDI

Yaşar İpek, pasta olarak Seren Serengil'in özel büstünü yaptırdı. İpek, kalplerle süslenen pastaya 'Seni Seviyorum' yazdırmayı da ihmal etmedi.

GELİNLİĞİ OLAY OLMUŞTU

Ani bir kararla Fransa'da evlenen Seren Serengil'in gelinliği sosyal medyanın diline düşmüştü.

Bir internet alışveriş platformunda iki parça olarak satılan gelinliğin üst tarafı, 179 TL, alt tarafı ise 349 TL. Seren Serengil, bu şık görüntüsüyle tüm hayranlarının takdirini kazanmıştı.



