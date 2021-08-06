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  4. Yaşar İpek Süleyman Soylu'ya seslendi: Her yere dağılma hakkını vermeyin

Yaşar İpek Süleyman Soylu'ya seslendi: Her yere dağılma hakkını vermeyin

06.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yaşar İpek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. İpek'in paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Yaşar İpek Süleyman Soylu'ya seslendi: Her yere dağılma hakkını vermeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımına Yaşar İpek'ten ilginç bir yorum geldi. Yangınlarla ilgili paylaşım yapan Soylu'ya Yaşar İpek Afgan göçmenleri hatırlattı.

Yaşar İpek paylaşımında "Sayın bakanım Allah hepinizden razı olsun ama bu Afganlar nedir? Allah peygamber aşkına bunları gönderin; sapığı, katili, hırsızı aramızda bunlar başımıza bela. Geçmişteki Afganistan milletiyle kıyaslamayın bu devir başka devir kafalarına göre her yere dağılma hakkını vermeyin. Biz sizin güvencenizde yaşıyoruz lütfen bu işe el koyun" dedi.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
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