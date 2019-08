Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e: Yarın çıplak videolarım mı çıkacak?

Seren Serengil, geride bıraktığımız akşam sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sonrasında fenalaşmış ve kanaması olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sahip olmak uğruna tedavi gördüğü bebeğini kaybetme riski bulunduğu söylenen ancak durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmayan Seren Serengil’in sağlığı hakkındaki henüz bir bilgi yokken suçlanan Yaşar İpek'ten yeni açıklamalar geldi.

Yaşar İpek sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Madem bu kadar iğrenç anlattığına göre her gün sana şiddet uygulayan şizofren bir insandım ben! Sormazlar mı "be kızım her yarım saatte bir nasıl fotoğraflar koydun 'kocam', 'aşk', 'sevgi' diye her anımızı her saniyemizi paylaştın? Benden dayak yiyerek küfür yiyerek mi yaptın bunları diye sormazlar mı? Ne istedin duygularımdan senden başka ne vardı hayatımda?

HİÇ UTANMIYOR MUSUN SEREN?

Benden önce 20'li yaşlarından beri defalarca yapmaya çalışıp Allah'ın nasip etmediği çocuğu şimdi ilk kez benle yapıyormuş gibi beni linç ettirmeye hiç utanmıyor musun Seren? Daha 30 günlük sebinin yaygarasına girdin, bütün Türkiye'ye duygu sömürüsü yapmaya devam ediyorsun, sen bu kadar mı kötüsün?