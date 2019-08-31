Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e: Yarın çıplak videolarım mı çıkacak?

Seren Serengil, geride bıraktığımız akşam sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sonrasında fenalaşmış ve kanaması olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sahip olmak uğruna tedavi gördüğü bebeğini kaybetme riski bulunduğu söylenen ancak durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmayan Seren Serengil’in sağlığı hakkındaki henüz bir bilgi yokken suçlanan Yaşar İpek'ten yeni açıklamalar geldi.
Yaşar İpek sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"Madem bu kadar iğrenç anlattığına göre her gün sana şiddet uygulayan şizofren bir insandım ben! Sormazlar mı "be kızım her yarım saatte bir nasıl fotoğraflar koydun 'kocam', 'aşk', 'sevgi' diye her anımızı her saniyemizi paylaştın? Benden dayak yiyerek küfür yiyerek mi yaptın bunları diye sormazlar mı? Ne istedin duygularımdan senden başka ne vardı hayatımda?
HİÇ UTANMIYOR MUSUN SEREN?
Benden önce 20'li yaşlarından beri defalarca yapmaya çalışıp Allah'ın nasip etmediği çocuğu şimdi ilk kez benle yapıyormuş gibi beni linç ettirmeye hiç utanmıyor musun Seren? Daha 30 günlük sebinin yaygarasına girdin, bütün Türkiye'ye duygu sömürüsü yapmaya devam ediyorsun, sen bu kadar mı kötüsün?
Vicdanın kalbin öyle olmadığını bildiği halde! Ben seni bir kadınla mı aldattım? Ben seni evde bırakıp sokaklarda mı dolaştım? Herkesle her anımızı paylaştın ne zaman yanında olmadım? Her şeyi gerçek sandım aşkına inandım, ailemi, dostlarımı terk ettim yanında kalmadım mı Seren!
ÇIPLAK VİDEOLARIM MI ÇIKACAK?
Bütün bunları seni döverek mi sana şiddet uygulayarak mı yaptım Seren? Sen yeri geldi evimizde en özelimiz yatağımızda çıplak yattım yatakta sen onu da mı çektin; yarın çıplak videolarım mı çıkacak Seren? Peki senin benim ve sadece Allah'ın bildikleri ne olacak Seren? 2 yıldır kardeşin; anneme babama iftira attı diyorsun senin kendi 'Nefret' kitabında yazdığın kendi annene kendi babana söylediklerini kendin yazmışsın annenle İspanya'da başınıza geleni uyuşturucu baronuyla! Bunların hepsi senin kitabında!
KALBİMLE OYNADIN!
Ya bir buçuk senedir aileme yaptığın anneme bacıma yazdıkların söylediğin laflar kadına şiddet değil midir?Bir anneye evladıyla şiddet yapıyorsun ama mağdur sensin değil mi Seren? Bana kimse sormaz mı sen anneni kardeşlerini akrabalarını eşini dostunu işini gücünü Seren'e dayak atmak için mi terk ettin? Yoksa kalbinin ateşi miydi? Şu anda karnında çocuğumuzu taşırken kağıt üzerinde de olsa nikahımdayken televizyonda bugün eski sevgilinin adını verecek ondan özür dileyecek kadar mıydı canım kocan Seren? Beni çok büyük kandırdın! Ben yine kazanacağım terk ettiklerimi kalplerinden atamazlar! Ve sana yalvarıyorum elini vicdanına koy ve dur; kalbimle oynadın duygumla oynadın! Alllah her şeye şahit ve hani can taşıyorsun ya canın sağ olsun Seren!"
Seren Serengil de bu açıklamanın ardından hastane odasından bir paylaşım yaptı ve "sen dur artık" dedi ve yayınladığı videoları da sildi.
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