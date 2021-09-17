Yaşar İpek'ten THY isyanı: İnsanlar çığlık çığlığa...

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, Diyarbakır konseri için dün akşam 7’de kalkan Türk Hava Yolları (THY) Diyarbakır uçağının Şanlıurfa’ya inmesine isyan etti. İpek, uçak içinde çektiği tepki videosunu “Urfa’ya indirdiler bizi. Diyarbakır’da yaprak kıpırdamıyor, rüzgar var diyorsunuz…Dünyanın en eski uçağına bindirip canımızı riske attın THY" notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Uçağa bindiği anda uçak içinden bir fotoğraf paylaşan İpek, "Bilet alırken uçakların modellerini yazarsanız, bu uçağa binmezdim mesela... En üst sınıftan bilet sat, comodore bilgisayar, manuel koltuk ayarlama falan... Türk Hava Yolları yazık, bu uçakların ne işi var havada?" notunu düştü.

Yaşar İpek, hem THY'ye hem de uçağı kaldıran pilotu hedef alarak "Allah sizi bildiği gibi yapsın! Pisti iki kere ucundan pas geçtiler. İnsanlar çığlık çığlığa... Ve Urfa'ya indirdiler bizi! Diyarbakır'da yaprak kımıldamıyor. Rüzgar var diyorsunuz, Esenboğa'dan giden arkadaşlarımız bizden önce inmişler bile. Biz inemedik ve Urfa'dayız Türk Hava Yolları!"

