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Yaşar İpek ve Seren Serengil boşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 17:29 | Son Güncelleme

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in olaylı evliliği, bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile bitti. Duruşma sonrası Serengil adliyeden hızlıca uzaklaşırken İpek ise duruşma sonrası mahkeme kararını arkadaşına sarılarak kutladı.

Yaşar İpek ve Seren Serengil boşandı

Yaşar İpek'in özel hayatını anlattığı iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı boşanma davasında bugün ikinci duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

İki yıl önce çıktıkları Fransa tatilinde evlenen Yaşar İpek ile Seren Serengil boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan Serengil ile İpek'in birbirlerinden herhangi bir şey talep etmedikleri öğrenildi.

Yaşar İpek ile Seren Serengil evliliklerinin ilk aylarında boşanmaya karar vermişti. Seren Serengil'in anne olabilmek için mitonkondri nakli yaptırmak istemesi çiftin arasını bozmuştu.


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