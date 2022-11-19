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Yaşayan kurt adam anlattı! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide görüldü

19.11.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar, vücudun her yerindeki kılların anormal miktarda uzamasına neden olan ve tedavisi olmayan nadir bir hastalıktan muzdarip. Patidar, yaygın olarak 'kurt adam sendromu' adıyla bilinen bu hastalık nedeniyle, küçüklüğünden bu yana yaşadıklarını paylaştı.

Yaşayan kurt adam anlattı! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide görüldü

Hindistan'ın Madhya Pradeş kentindeki küçük bir köyde yaşayan Lalit Patidar isimli genç, 6 yaşındayken kendisine hipertrikoz teşhisi konduğunu ve o zamandan bu yana Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişinin sahip olduğuna inanılan bu hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı.

VAZGEÇMİYOR

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Hayatı boyunca görünümü yüzünden aşağılandığını anlatan Patidar, küçükken insanlardan gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddete rağmen, kendisini ve insanları sevmeyi öğrendiğini söyledi. Ayrıca, hayata pozitif baktığını ve eğitiminden vazgeçmediğini de ekledi.

''MAYMUN ÇOCUK''

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Çocukluğunda arkadaşlarının kendisine "maymun çocuk" diye seslendiğini ve zaman zaman kendilerini ısıracağını düşünerek ondan kaçanlar bile olduğunu söyleyen Hindistanlı genç, "Normal bir aileden geliyorum, onlarda böyle bir problem yok. Babam bir çiftçi, ben de lise son sınıftayım. Aynı zamanda babama çiftçilik işlerinde yardım ediyorum" diye açıkladı.

TEDAVİSİ YOK

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17 yaşındaki genç, durumunun tedavisi olmadığını bildiğini ve artık bununla yaşamayı öğrendiğini açıkladı. Artık hastalığının onu benzersiz kılan şey olduğunu anlatan Latit, tüyleri çok uzadığında onları tıraş edebileceğini yine de onlardan tamamen kurtulmanın imkansız olduğunu söyledi. Ancak yine de bu durumu umursamıyor ve hayatını etkilemesine izin vermiyor.

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Normal bir hayat sürmek istediğini söyleyen Patidar, çektiği videolarla da sosyal medyada dikkat çekiyor ve ünlü bir YouTuber olmak istiyor.

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Hindistan kurt adam

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