Yaşayan kurt adam anlattı! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide görüldü

Hindistan'ın Madhya Pradeş kentindeki küçük bir köyde yaşayan Lalit Patidar isimli genç, 6 yaşındayken kendisine hipertrikoz teşhisi konduğunu ve o zamandan bu yana Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişinin sahip olduğuna inanılan bu hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı.

VAZGEÇMİYOR

Hayatı boyunca görünümü yüzünden aşağılandığını anlatan Patidar, küçükken insanlardan gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddete rağmen, kendisini ve insanları sevmeyi öğrendiğini söyledi. Ayrıca, hayata pozitif baktığını ve eğitiminden vazgeçmediğini de ekledi.

''MAYMUN ÇOCUK''

Çocukluğunda arkadaşlarının kendisine "maymun çocuk" diye seslendiğini ve zaman zaman kendilerini ısıracağını düşünerek ondan kaçanlar bile olduğunu söyleyen Hindistanlı genç, "Normal bir aileden geliyorum, onlarda böyle bir problem yok. Babam bir çiftçi, ben de lise son sınıftayım. Aynı zamanda babama çiftçilik işlerinde yardım ediyorum" diye açıkladı.

TEDAVİSİ YOK

17 yaşındaki genç, durumunun tedavisi olmadığını bildiğini ve artık bununla yaşamayı öğrendiğini açıkladı. Artık hastalığının onu benzersiz kılan şey olduğunu anlatan Latit, tüyleri çok uzadığında onları tıraş edebileceğini yine de onlardan tamamen kurtulmanın imkansız olduğunu söyledi. Ancak yine de bu durumu umursamıyor ve hayatını etkilemesine izin vermiyor.

Normal bir hayat sürmek istediğini söyleyen Patidar, çektiği videolarla da sosyal medyada dikkat çekiyor ve ünlü bir YouTuber olmak istiyor.



