Görenler ikiz olduklarına inanamıyor! Guinness rekorunun sahibi oldular... Nadir görülen bir hastalıkla doğdu

Teksas eyaletinde dünyada gelen 23 yaşındaki Sienna ve Sierra Bernal, tıp tarihinde neredeyse hiç duyulmamış olan ilkel cücelik teşhisiyle dünyaya geldi. Ancak tek yumurta ikizlerden sadece bir tanesi bu hastalığa sahipti. Sienna’nın hastalığı nedeniyle kız kardeşler ikiz büyüme uyumsuzluğunun bilinen ilk örneği olmayı başardı.

“BİZİM İÇİN BİR FARK YOKTU”

İkiz kardeşler çocukluklarından beri aralarında herhangi bir farklılık hissetmediklerini ve ilk olarak yabancıların ilginç bakışlarına maruz kaldıklarında bir değişiklik olduğunu anladıklarını belirtti. Sienna, Guinness Dünya Rekorları'na "Bazen toplum içine çıktığımızda, insanlar onun benim ikizim değil de annem olduğunu düşünecekler çünkü çok kısayım. Barlara gittiğimizde 23 yaşında olmama rağmen insanlar beni sekiz yaşında sanıyorlar. Bu gerçekten komik. Aslında bizim için bir fark yoktu” dedi.

Kızlarının arasındaki fiziksel farklılıklar nedeniyle insanların bakışlarına marzu kaldıklarını belirten anne Chrissy, “Sinenna’nın gelişimi kardeşinin altı hafta gerisindeydi. Gelişimi sırasında beyninin bir parçasının yok olması ve kardeşinden belirgin bir şekilde küçük olması doktorların Sienna'nın Dandy-Walker Sendromu olduğunu daha doğmadan fark etmesini sağladı. Doğumun sonrasında tedavi için mücadelemiz başladı” diye konuştu.

MUTASYON OLARAK KABUL EDİLİYOR

Sienna’nın teşhisleri mutasyon olarak kabul ediliyor ve dünyada ilkel cücelik teşhisi konulan toplam 200 vaka bulunuyor. Sienna’nın sahip olduğu ilkel cücelik tipi de tam olarak bilinmiyor.