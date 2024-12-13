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'Yaşayan Nostradamus' lakabıyla bilinen Athos Salome, Üçüncü Dünya Savaşı kehanetine güncelleme yaptı: "Düşündüğümüz şekilde olmayabilir"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.12.2024 09:34
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'Yaşayan Nostradamus' lakabıyla bilinen Athos Salome, savaşın yakında dünyayı kasıp kavuracağına dair yeni bir öngörüde bulunuyor; ancak Çin ve Rusya yeni teknolojiler geliştirdiğinden, bunun başlangıçta düşündüğümüz şekilde olmayabileceğini söyledi. Salome'un Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

'Yaşayan Nostradamus' lakabıyla bilinen Athos Salome, Üçüncü Dünya Savaşı kehanetine güncelleme yaptı: "Düşündüğümüz şekilde olmayabilir"

MYNET|DIŞ HABERLER 'Yaşayan Nostradamus' lakabıyla bilinen Athos Salome 2025 yılı kehanetlerinde tüm dünyayı ilgilendiren bir Üçüncü Dünya Savaşı'ndan söz etmişti. Salome, dünya genelinde devam eden gerginliklerle ilgili birkaç tahminde bulundu. Daha önce önümüzdeki yıl bir savaş çıkabileceğini öne sürmüştü. Salome Üçüncü Dünya Savaşı'nın zannedilenin aksine bir teknoloji savaşı olabileceğine işaret etti.

"KRİTİK BİR OLAYIN SAHNESİ HALİNE GELECEK"

Üçüncü Dünya Savaşı'nın makinelerin savaşı da olacağının altını çizen Salome, "Bu sadece insanların değil, makinelerin de savaşı ve bu açıdan bundan sonra ne olacağı büyük bir merak konusu. Çatışmaya girmek için ileri teknoloji teçhizatının kullanılması şüphesiz ki savaşı tırmandırma duygularını artırıyor. Elbette, son zamanlardaki karşılıklı siber casusluk suçlamaları, savunma sistemlerini veya altyapıyı felç edebilecek yıkıcı ve yakın bir hacker saldırısı endişesini artırdı. Bu teknolojilerin bozulması eşgüdümlü küresel başarısızlığa yol açabilir" dedi.

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kehanet kahin Athos Salome
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