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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, Instagram’ı yine salladı! Gömleğini omuzlarından düşürdü, göğüslerini ön plana çıkarttı

31.03.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim krem rengi şapka ve büstiyerini giyerek yaptığı paylaşımda göğüslerini ön plana çıkarttı. Takipçileri Sandoval’ı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, Instagram’ı yine salladı! Gömleğini omuzlarından düşürdü, göğüslerini ön plana çıkarttı

Amerikalı sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarında durmak bilmiyor. Cesur pozlarını hayranlarıyla paylaşan fenomen isim yine geleneğini bozmadı. Krem rengi büstiyer, gömlek ve şapkasıyla yaptığı kombinde Sandoval, gömleğini omuzlarından aşağıya indirerek göğüslerini ön plana çıkarttı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Sandoval’un güzelliği görenleri mest etti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz güzel görünüyorsun. Bu haksızlık” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok iyisin” yorumunu ekledi.

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